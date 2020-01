"Cuando a River le convenía cambiar la fecha, lo hizo enseguida", dijo Coleoni

El DT de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, afirmó que "no es bueno" un probable retraso en la reanudación de la Superliga, pero apuntó a su colega de River, Marcelo Gallardo, quien se refirió a los cambios de fecha en el campeonato argentino.



"No es bueno que se retrase el torneo, a ningún equipo le favorece. Si se hace sería todo muy desprolijo. Ahora Gallardo dice esto pero, cuando a River le convenía cambiar la fecha, lo hizo enseguida", indicó Coleoni en diálogo con radio La Red.



Coleoni recordó que la final de la última Copa Argentina, que River ganó ante Central Córdoba, estaba pautada para el 27 de noviembre y se cambió para el 13 de diciembre por pedido del club de Núñez luego de su regreso sin gloria de Perú cuando perdió la Copa Libertadores frente a Flamengo de Brasil el sábado 23 de noviembre.



"Nosotros deberíamos haber jugado la final con River el 27 de noviembre y después se pasó", apuntó el entrenador del equipo santiagueño.



Gallardo expresó el sábado pasado que sería "muy injusto" para River e Independiente este cambio. Ambos equipos se enfrentarían el domingo 19 de enero en el postergado de la fecha 14.



"Nos preparamos para arrancar ahora. Me parecería ridículo que esto suceda. Seguimos haciendo papelones y atando todo con alambre. Seguramente habrá mucha contra. Yo quiero que se respeten las cosas que se votan y que se deciden", agregó el Muñeco.



Por su parte, el presidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, también deslizó críticas hacia las declaraciones de Gallardo.



"No coincido con las declaraciones de Gallardo. Esto no es un papelón, como dijo el técnico de River. No hay nada fuera del reglamento", afirmó Carloni en TyC Sports.



"La postura del club es apoyar la postergación del comienzo del torneo. Esto, siempre y cuando, no traiga aparejado complicaciones futuras en el calendario", apuntó Carloni, una de las pocas voces del fútbol argentino que se manifestaron al respecto.



La AFA emitió el 8 de enero un comunicado crítico hacia la Superliga porque el calendario coincide con el desarrollo del Preolímpico Sub-23 de Colombia, que se realizará del 19 de enero al 9 de febrero.