"Cuando las cosas se hacen más o menos, se ve en la cancha", advirtió Coloccini

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El experimentado defensor de San Lorenzo Fabricio Coloccini fue muy crítico sobre la actualidad del equipo y del club, y puso "en fila" a todos los estamentos de la institución al indicar, tras el clásico perdido ante Huracán, que "cuando las cosas se hacen más o menos, después eso se ve en la cancha".



Esta afirmación, que apunta directamente al trabajo semanal que dispone el entrenador Juan Antonio Pizzi, fue la primera de las afirmaciones de Coloccini, de 37 años, que se extendió sobre el punto antes de abordar en otros componentes del mundo sanlorencista.



"Hace ya cuatro partidos que no venimos jugando bien. No estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y hoy Huracán fue un justo ganador porque golpeó en el momento justo, pero nosotros no estuvimos a la altura, nos ganaron también en actitud, y eso es lo que más nos reprochamos", cuestionó ya refiriéndose a los futbolistas.



"Pero atención que acá somos todos responsables, desde el primer jugador pero también hasta el primero de la dirigencia. Cuando las cosas se hacen bien, todo va mejor, pero cuando se hacen más o menos, después eso se ve en la cancha. Porque éste es un trabajo colectivo", enfatizó.



La referencia a la dirigencia apunta directamente al presidente, Matías Lammens, hoy enfocado en su carrera política, y el vice Marcelo Tinelli, dedicado a su programa de televisión y más volcado en los últimos tiempos al básquetbol de la institución que al fútbol.



"Perdimos.el juego en equipo respecto de lo que veníamos haciendo en las primeras fechas del torneo, y eso es lo que debemos volver a encontrar. Hay varios errores que los corregiremos de puertas para adentro, porque no solamente nos está faltando un poco de juego, sino que no creamos las situaciones que tendríamos que crear como lo hacíamos en las primeras fechas", analizó.



Luego le "tocó el turno" a Huracán, y al respecto le apuntó al presidente, Alejandro Nadur, acusado por el árbitro Fernando Espinoza de intentar agredirlo en el entretiempo en la zona de vestuarios.



"No sé bien lo que pasó, pero nosotros somos un puntito en la nada. Los que tienen que actuar son los dirigentes de la Superliga y tomar decisiones, si no quieren continuar en la mediocridad del fútbol argentino. Pero me parece raro que un presidente se meta en el medio de un partido a un vestuario donde está el árbitro. Cómo se llamaría eso, un apriete? O cómo sería?", ironizó.



"No me quiero meter con los árbitros porque hacen su trabajo o intentan hacerlo lo mejor posible. Espinoza se habrá equivocado en algún fallo a favor o en contra, pero son seres humanos", argumentó.



Y finalmente fue por los hinchas azulgranas. "La gente siempre nos alentó, pero hoy les fallamos porque en el clásico siempre queremos ganar. Y Huracán lo festejó como si hubiera ganado una final. Eso es lo que más nos duele: no poder responderle a la gente llevándole un triunfo".



San Lorenzo volverá a entrenarse el próximo martes a partir de las 10, en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.