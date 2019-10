"Cuesta imaginar que los bonaerenses se priven Vidal como gobernadora", dice Posse

POR AGENCIA TÉLAM

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que busca su reelección por Juntos por el Cambio, dijo hoy que le cuesta "imaginar que los bonaerenses se priven de una nueva gobernación de María Eugenia Vidal", y que está " concentrado y trabajando" para que eso se concrete.



"Me cuesta imaginar que los bonaerenses se priven de una nueva gobernación de María Eugenia Vidal, y estoy concentrado y trabajando para que eso suceda. No puedo imaginarlo a (Axel) Kicillof gobernador", dijo Posse, en diálogo con Radio Nacional, en alusión al candidato del Frente de Todos.



Respecto de las marchas del "Sí, se puede" que lleva adelante el espacio oficialista Juntos por el Cambio con el presidente Mauricio Macri, que hoy tendrá tendrá como escenario el Obelisco porteño y la avenida 9 de Julio, Posse señaló que "Cambiemos está luchando la elección y hay que respetar ese esfuerzo".



Y agregó que "hay que dejarnos establecer la relación con el votante que estamos recuperando, y después de la elección hay que ponerse de acuerdo con las políticas de Estado para salir para adelante".



El jefe comunal sanisidrense insistió en que "el espacio de Cambiemos debe ratificarse después de las elecciones. En eso va a primar la cordura y el bien social que tiene la gente, y adentro de los partidos políticos habrá una renovación, pero eso es para adentro".



"Yo creo que la gente no es robot, ya hubo una sorpresa en las primarias PASO, y la gente se manifestó, y el gobierno nacional escuchó, y ahora trabaja para que el sacrificio de la gente dé sus resultados y pueda existir un país más estable", explicó Posse.