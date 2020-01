"Dentro del área Adolfo Gaich me recuerda a Martín Palermo", afirmó el DT Fernando Batista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador del seleccionado argentino Sub 23, Fernando Batista, destacó que "dentro del área, Adolfo Gaich me recuerda a Martín Palermo", en declaraciones brindadas hoy al programa televisivo 'Estudio Fútbol'.



"Ésto de las comparaciones ya sabemos lo que puede generar, él es un futbolista que a todo lo bueno que hace le agrega ese optimismo, que hace acordar un poco a esa característica que tenía Martín". observó el DT del juvenil albiceleste.



"Animarse siempre a ir por la jugada, a ir por el gol, más allá de que lo falle o no. Creo en eso y por supuesto la contextura, de hecho me acuerdo que el "Loco" lo vio, y me comentó en su momento que le sorprendía su físico", contó Batista.



El "Bocha" se refirió además a la actualidad del equipo luego del victorioso debut ante Colombia, por la primera fecha del Preolímpico, y analizó el presente que atraviesa el delantero de San Lorenzo, autor del gol del triunfo en el estreno.



"Desde que lo tuve siempre confié en él, es un jugador que te da variantes, a veces un futbolista necesita el apoyo del entrenador, pero todo lo bueno que le pasa es por el gran trabajo que hace y se lo está ganando. Sé que si no le toca jugar es el primero en entrenar, en mejorar y demás", comentó.



Respecto de las chances argentinas para clasificarse a los Juegos Olímpícos de Tokio, Batista reconoció que "si bien debemos corregir algunas cuestiones defensivas, el balance es positivo. Empezamos perdiendo con el local que tenia 40.000 personas a su favor y el equipo pudo darlo vuelta. Cuando nos quedamos con uno menos se nos complicó, pero los chicos supieron sacarlo adelante. Estamos tranquilos pensando en Chile".



"Ya veremos qué hacemos, ante la ausencia de Alexis Mac Allister. No tenemos definido quién será el reemplazante pero tenemos tiempo para probar, contamos con varios futbolistas que pueden hacerlo bien. Están Zaracho, Álvarez, incluso Bustos. Tenemos varias posibilidades, lo resolveremos rápido", subrayó.



Tanto Argentina como Chile obtuvieron victorias en la jornada inaugural y ahora se medirán el próximo viernes desde las 22.30 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, y quien se imponga quedará como líder del Grupo A del Preolímpíco.



Por otra parte, el equipo de Fernando Batista siguió trabajando hoy, aprovechando su fecha libre en el torneo. En turno matutino el plantel llevó adelante una rutina de entrenamiento en el gimnasio. Divididos en dos grupos, algunos realizaron labores de tren superior e inferior con diversas cargas mientras que otros hicieron ejercicios aeróbicos y de reacción.



Como es habitual después de cada partido, aquellos futbolistas que tuvieron poco rodaje o no ingresaron en el encuentro llevaron adelante las labores más fuertes con prácticas de fútbol reducido, e intensos trabajos de reacción y coordinación.



En tanto, quienes salieron al campo desde el minuto inicial, trabajaron junto al preparador físico, haciendo ejercicios de recuperación.