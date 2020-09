“El oficialismo y la oposición hemos quedado en falta con la sociedad sanjuanina”

Tras una semana con muchas polémicas, el gobernador Sergio Uñac dialogó con la prensa, realizó autocrítica y reconoció que tanto el oficialismo como la oposición quedaron en falta con la sociedad sanjuanina. Esto en clara alusión a la movilización del martes último para la visita del presidente Alberto Fernández como también a la marcha del sábado para protestar en contra del Gobierno nacional. Ambas acciones en medio de la pandemia por el coronavirus.

“En la visita del presidente es verdad que hubo muchos sanjuaninos y sanjuaninas que decidieron expresarle su cariño y nosotros tratamos de contener, como me imagino que en la marcha del sábado se trató de contener y por ahí no se puede ¿Es justificativo? No”, dijo el gobernador y al mismo tiempo resaltó que “creo que el martes el oficialismo y el sábado la oposición hemos quedado en falta con toda la sociedad sanjuanina".

Además apuntó que tanto la movilización para recibir a Fernández como la marcha del sábado en plaza 25 de Mayo “terminaron vulnerando ciertos preceptos o por lo menos normas de convivencia de alguna manera determinadas por el distanciamiento” en el marco de la prevención por el Covid-19.

También aclaró ante las numerosas críticas recibidas que “lo importante es que cada vez que ha venido un presidente a San Juan lo hemos tratado institucionalmente con el trato de Presidente de la Argentina. Lo hicimos en la época de Macri. Me acuerdo que los adeptos al expresidente no querían mostrarse, ni decir nada, ni sacarse una foto y yo lo recibía. Estoicamente estuvo con él en Calingasta, estoicamente estuvo con él autodrómo. Yo no pertenezco, ni pertenecía, ni pertenecerá a ese sector político, pero era el presidente y había que darle el trato institucional que correspondía. Lo hicimos antes y lo hicimos ahora también”.

Escrache a Belén Varela

El gobernador Sergio Uñac reprochó bajo todo concepto lo sucedido en la casa de Belén Varela, integrante de los sanjuaninos autoconvocados, al decir que fue un acto “absolutamente repudiable, ese y cualquier otra visita a cualquier ciudadano de la provincia de San Juan”.

También aprovechó la ocasión para invitar a Varela a que participe de política y sea parte de oferta electoral de cara al año próximo. “Hay que instarla a participar, me parece que es importante porque congrega la atención de un grupo de sanjuaninos. Dentro de muy poco tiempo van a haber elecciones y lo importantes es que ella pueda expresar o ser una parte de la oferta electoral, desde los sectores políticos, que podamos proponer a los sanjuaninos".