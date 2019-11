"El Plan Divino", una comedia negra sobre el abuso sexual de sacerdotes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"El Plan Divino", dirigida y protagonizada por Víctor Lapace, se estrena este jueves en lo que es una comedia negra que narra la vida de dos monaguillos que viven aislados con un viejo sacerdote, quien, según se deja entrever, abusaba de ellos.



El filme fue rodado durante 30 días en la selva misionera y cuenta con la participación de Gastón Pauls, Javier Lester y Paula Sartor, quien le dijo a Télam que disfrutó y sufrió el rodaje a la vez, debido a su aracnofobia, aunque resaltó la hermosura del paisaje y el buen clima de trabajo.



"Yo desde que nací que mi papá es productor (Luis Sartor), desde chiquita siempre quise ser actriz y lo acompañaba a los sets de filmación, pero sobre todo veía en casa todo lo que implica llevar adelante una película. El estrés, la ansiedad, los nervios, las dificultades muchas veces económica. Uno a veces piensa 'una película se puede hacer así nomás' y no, son muchos meses y a veces años de preparado", señaló la actriz.



En el filme, Sartor interpreta a María, una joven de la que está enamorado Heriberto (Lester), monaguillo que comparte vivienda con el padre Roberto (Laplace) y Eustaquio (Pauls), quien es como su hermano.



Apoyándose en chistes, Laplace aborda de a poco el abuso de menores desprotegidos (Heriberto y Eustaquio son huérfanos). Por un lado, Eustaquio desea quedar al frente de la capilla, mientras que Heriberto piensa en dejar los hábitos.



T: Siendo hija de un productor, como actriz, ¿tenés un ojo puesto en la producción cuando vas a filmar una película?



PS: Pienso, pero porque cuando uno o una va a filmar no es una persona aislada, uno trabaja en equipo y está bueno que todo el equipo piense en todo el equipo, porque es un trabajo en conjunto. Si a mí se me canta pensar solamente en mí es bastante egoísta, uno tiene que tener en cuenta que hay horas de trabajo que se tienen que cumplir. Para mí es ley saber la letra siempre porque sé que sino se pierde el tiempo. Es un trabajo en equipo y está bueno que todos vayamos al set sabiendo lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer y respetando el trabajo de cada uno y que es un trabajo en conjunto.



T: ¿Qué tenía el guion para que te atrajera para participar?



PS: Muchas cosas. Primero, que lo dirige Victor. Yo había trabajado con él hace unos años en teatro y había sido un proceso hermoso. Eso ya de por sí me tentó, y el guion porque es una historia sencilla pero muy profunda, que habla mucho de la calidad humana, del perdón, de las contradicciones que tenemos como seres humanos. Entonces uno se ve reflejado.



T: ¿Aporta que el director además sea actor?



PS: Él separaba mucho su rol como actor y como director. No veo que me dirija desde un lugar actoral. Pero sí quizás al ser actor se trabajaba mucho en conjunto en los ensayos. Yo a veces trabajo sola en mi casa. En este caso sí compartí la búsqueda con Víctor, porque hablamos mucho del personaje. Pero desde otro lugar, no tanto desde el director y la actriz, sino desde actor y cómo te sentís y cómo te ves.



T: Venís de filmar en Epecuén "Los olvidados" y ahora en Misiones. Estás destinada a rodar lejos de Buenos Aires.



PS: Sí, no lo había pensado, las últimas cosas que hice Bueno, vengo de filmar una película en Costa Rica y otra en Madrid. El cine me viene llevando a alejarme un poco de casa (risas).