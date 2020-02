"El resultado es bueno pero la revancha en la altura será difícil", auguró DT de Lanús, Zubeldía

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, estimó como "buen resultado" la victoria por 3 a 0 sobre Universidad Católica, de Ecuador, en el partido de ida de la primera fase de Copa Sudamericana, aunque juzgó que "la serie está abierta porque en Quito habrá otro escenario con la altura y el partido será difícil".



"Por eso allá tendremos que desarrollar un juego más pausado, para acotar los efectos de esa altura (2.850 metros sobre el nivel del mar), y además habrá que estar muy concentrados si pretendemos pasar de ronda.



Esta noche el equipo tuvo lo que hay que tener para ganar: concentración, fortaleza defensiva y efectividad", apuntó Zubeldía en diálogo con Télam.



"Y en cuanto a Nicolás Orsini, que entró y en cinco minutos anotó dos goles, siempre es bueno que los delanteros conviertan, y él demostró esta noche que puede ser un buen centrodelantero de alternativa cuando falta José Sand, o bien un "nueve bis" como esta noche", remarcó.



El volante Facundo Quignón, con un golpe en la cadera derecha, será sometido a estudios mañana para descartar una lesión ósea, según anunció Zubeldía.



Por su parte el arquero Agustín Rossi también apreció que "el resultado da cierta tranquilidad. Pero no nos podemos confiar para la revancha, porque la Católica tiene un buen plantel y allá tendrá otro juego", advirtió.



"Pero ahora hay que pensar en el partido del domingo con Newell's para seguir peleando arriba en la Superliga", alertó.



En tanto el director técnico del equipo ecuatoriano, Santiago Escobar, reconoció que no había "mucho que decir ante la superioridad del rival, que se vio favorecido por tener mayor rodaje, ya que Católica aún no tuvo competencia oficial porque recién el sábado comienza el campeonato en Ecuador".



"Si bien reconozco la actitud del plantel, tenemos que hacer mucha autocrítica por los errores cometidos, aunque también fueron forzados por la superioridad de Lanús, sobre todo después del primer gol", describió.



Y finalmente el delantero argentino, ex Guillermo Brown, de Puerto Madryn, Juan Manuel Tevez, que hoy debutó en la Católica proveniente del Aucas, también de Ecuador, destacó que "si bien no fue la mejor presentación con este resultado, el grupo tiene confianza en poder dar vuelta la serie en Quito, como ya lo hicieron los muchachos en otras ocasiones en la Copa Sudamericana, tratando de sacar ventaja de la altura".