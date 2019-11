"El sueldo de diciembre lo debe pagar el nuevo intendente" de Mar del Plata, dice Arroyo

El intendente de General Pueyrredon, Carlos Arroyo, aseguró hoy que "los sueldos de los trabajadores están garantizados: en diciembre pagaré los haberes (de noviembre) y el medio aguinaldo como corresponde. Después ya será responsabilidad del electo jefe comunal", en referencia al diputado Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio).



Ante los dichos de ayer de Montenegro, que asume el 10 de diciembre como intendente de Mar del Plata, acerca de que no habría dinero para pagar los sueldos de ese mes, Arroyo dijo: "antes de irme dejaré pagos los haberes (de noviembre) y el medio aguinaldo de los municipales (en relación a la mitad del Sueldo Anual Complementario -SAC-, que se suele abonar a mediados de diciembre). Luego será tema del nuevo jefe comunal cómo maneja las arcas del Estado municipal".



Arroyo recordó que abandona la gestión como intendente el 9 de diciembre a las 23.59. “Pagar el mes de diciembre, que se paga en enero, es responsabilidad del nuevo intendente, no mía”, disparó.



"Lamento los dichos de Montenegro con respecto a la situación financiera y a la imposibilidad a esta altura de pagar los sueldos de diciembre de los trabajadores municipales", dijo Arroyo, y afirmó: "No es verdad lo que dice".



"La situación económica es buena y tuvimos una gestión positiva, tranquila, en paz, con toda la información a mano y mejor de la que recibimos. El municipio no tiene déficit porque se realizó una gran gestión", aseveró Arroyo.



En ese marco, Arroyo sostuvo “es más de lo que heredé. Cuando asumí había deudas, cuentas en rojo y cheques sin fondo, no me voy a callar, y no voy a permitir que se digan cosas que no son ciertas”, expresó esta mañana en una conferencia de prensa que brindó luego de la reunión que mantuvo con todos sus secretarios, subsecretarios y directores del Municipio.



Por otro lado, Arroyo se refirió a las denuncias acerca del ingreso de personal político a la planta del municipio y a las de Obras Sanitarias.



“Estatutariamente la persona que tiene dos años en la administración tiene derecho a pasar a planta permanente". A lo que agregó que "el personal político se va con la gestión sí o sí".