"En Argentina ya no hay grandes arqueros como en décadas pasadas" afirmó Sergio García

El arquero del seleccionado juvenil argentino campeón del mundo 1979 Sergio García afirmó que "en Argentina ya no hay grandes arqueros como en décadas pasadas" debido a que los jóvenes "hoy no tienen modelos en quien fijarse".



"En Argentina ya no hay grandes arqueros como en décadas pasadas, como cuando yo era adolescente que tenía a (Ubaldo) Fillol, (Hugo) Gatti, el 'Negro' (Héctor) Baley, (Ricardo) La Volpe y tantos otros", indicó Garcia en diálogo con Télam.



El guardameta, que se iniciara en Flandria, jugaba en Primera B cuando fue convocado por César Luis Menotti para ser titular del arco del representativo nacional que se coronó en aquel Mundial juvenil jugado en Japón, donde se destacaron Diego Maradona y Ramón Díaz.



"Hoy los pibes de inferiores no tienen esos modelos en quien fijarse por eso no están surgiendo grandes arqueros. En los últimos tiempos los seleccionados argentinos de mayores y de juveniles han contado con buenos arqueros, pero no con esas figuras descollantes de otras épocas que transmitían tranquilidad y seguridad", consideró.



"Recuerdo que allá por los 70 y hasta los 90 se vendían en las casas de deportes los buzos de Fillol, del 'Loco' Gatti, de (Carlos) Navarro Montoya y de tantos otros, creo que la última indumentaria vendida de un arquero debe haber sido la de José Luis Chilavert", dijo el bragadense de 59 años.



Según su pensamiento "para ser guardavalla se debe sentir vocación y pasión por el puesto, si no es algo ingrato porque son comunes los insultos por un error y los aplausos por una atajada salvadora".



A propósito, como ejemplo lo que observa en su complejo de la localidad bonaerense de Tortuguitas, donde funciona una filial de Argentinos Juniors para cazar talentos en la zona norte. "De ochenta chicos que vienen a probarse, solo tres te pueden estar dispuestos como arqueros, por obligación, porque enseguida se ve que no tienen grandes condiciones para el puesto", manifestó.



Respecto al nuevo estilo que se está generando entre los custodios del arco, en el que no solo deben atajar las pelotas si no que, también, formar parte del inicio del juego, García recordó que "ya se hacía en aquel seleccionado juvenil" de Menotti, que fue campeón mundial hace 40 años.



"Eso de jugar los arqueros con los pies por la posesión de la pelota tratando de emular al Barcelona, para mí no es nada nuevo porque allá por los 70 lo hacíamos con Menotti, que fue un adelantado", recordó el guardameta que pasó por Tigre y Deportivo Español en Primera División y por Banfield, en la B Nacional, entre otros.



Finalmente, dejó un consejo para los que se inician en ese "difícil oficio de arquero" al enseñar que "no deben desesperarse por la reprobación de los hinchas ante algún error, sino que que deben aprender de esos errores, porque para destacarse deben acumular la experiencia de muchas equivocaciones" ya que la consolidación, a su juicio, se logra "después de los 27 años".