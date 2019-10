"En la selección de Brasil recibo el mismo trato especial que Messi en Barcelona", afirmó Neymar

El brasileño Neymar cumplirá mañana ante Senegal, en Singapur, 100 partidos vistiendo la camiseta de su selección, en la que afirmó que recibe "el mismo trato especial que le dan a Lionel Messi en Barcelona". El delantero del París Saint Germain explicó también que se encuentra en este momento "ciento por ciento integrado" al equipo francés, dejando en claro que después de que en el verano europeo pretendió alejarse rumbo a Barcelona, ahora su cabeza está "plenamente concentrada" en su club. "No solo estoy feliz en mi selección, sino que con mi club también. Todo el mundo sabe lo que pasó en el mercado de verano, cuando me quise ir, pero eso ya fue explicado y ahora estoy tranquilo y dispuesto a defenderlo con uñas y dientes", puntualizó. Neymar comenzó hoy su homenaje por los 100 partidos con Brasil, que cumplirá mañana contra Senegal, en la rueda de prensa previa, donde recibió una camiseta de su selección con el número 100 de las manos de otro referente del "scrach" como Bebeto. Desde su debut en 2010, el ex Barcelona reconoció que pasó "muchas decepciones y derrotas. Pero si eres una persona que batalla, al final de todo consigues redimirte de los errores", apuntó en declaraciones que reprodujo dpa. Neymar se defendió además de los que critican su trato especial con la selección brasileña. "Siempre fui uno de los principales nombres y de los que cargaba con todo. Nunca huí de eso y realicé un gran papel, así que eso es igual a lo que ocurre con Messi en Barcelona, que recibe una atención diferente", remarcó finalmente "Ney".