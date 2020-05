"En una semana tendremos cigarrillos en San Juan”

Claudio Rymsza, presidente de la Asociación de kiosqueros en San Juan, informó que si las tabacaleras vuelven a trabajar este lunes “en una semana tenemos cigarrillos en San Juan”.

Hace días que en la provincia no se consiguen cigarros. A veces prefieren directamente no vender porque los que cartones que consiguen rondan los $3.000 y cada paquete trae 10. “Preferimos no vender para no quedar mal con la clientela, directamente ponemos los carteles avisando que no hay puchos”, dijo Rymsza.

Las industrias, incluidas las tabacaleras, fueron autorizadas a trabajar desde este lunes. Son más de 600 fábricas que tenían suspendida su actividad desde hace más de 50 días, porque no pertenecían a los rubros considerados esenciales cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 20 de marzo.

“Volverán a producir en los próximos días”, dijeron desde Nación. Lo harán con protocolos de prevención que incluyen el traslado del personal sin uso del transporte público, control de síntomas del coronavirus y provisión de material preventivo como barbijos o alcohol en gel.

Entre las ramas industriales que retomarán su actividad están la automotriz y autopartes, fabricación de motos y neumáticos, electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria. También, sectores como la metalúrgica, tabaco, gráfica, de la madera, juguetes, farmacéutica, química y petroquímica, entre otros.

Fuente: DIARIO HUARPE y Radio Colón.