“Es un acto de indisciplina grave”, dijo abogado de colegio donde un alumno exhibió arma de juguete

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Rafael Matozo, representante legal del colegio Emaús, de la localidad bonaerense de El Palomar, consideró hoy "un acto de indisciplina grave" que un alumno haya apuntado con un arma (de juguete) a su profesor mientras el hombre estaba de espaldas escribiendo en el pizarrón, y afirmó que los cuatro jóvenes involucrados en el episodio fueron sancionados.



El video que muestra lo ocurrido dentro de un aula de la institución católica se viralizó en la tarde de ayer en redes sociales, lo que hizo que las autoridades del establecimiento dieran testimonio de lo ocurrido y aclararan que se trató de un arma de utilería.



Matozo señaló a Télam que la sanción para los cuatro alumnos involucrados en el episodio fue la no rematriculación para el ciclo 2020 y detalló que el video fue filmado en los días previos a las vacaciones de invierno por estudiantes de quinto año del colegio industrial cuya cursada dura seis años.



“Nos enteramos cuando retornamos del receso escolar y ahí comenzamos a tomar intervención”, contó Matozo, quien explicó que “hace unos 15 días la dirección de nivel dictó una resolución después de investigar los hechos y decidió la no rematriculación de los cuatro alumnos para el próximo año”.



El representante legal señaló que “los chicos que tienen entre 16 y 17 años podrán terminar el ciclo lectivo vigente y que está actuando un cuerpo externo con el curso para la concientización de los alumnos sobre el hecho”.



Por último, aseveró que los mismos jóvenes fueron quienes publicaron el video porque “no midieron las consecuencias” y aunque fue “un acto de disciplina grave”, la institución no hará ninguna denuncia al respecto porque “el docente no se vio amenazado al respecto”.