"Es un retroceso que deroguen el decreto que prohíbe nombrar a parientes en el Estado", dice Ferraro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica Ari, Maximiliano Ferraro, dijo hoy que "es un retroceso" que se vaya a derogar el decreto que prohíbe nombrar a parientes en el Estado, y destacó que desde su fuerza se "trabaja día a día" para sostener la unidad de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados".



Sobre la posibilidad anunciada de que el presidente Alberto Fernández derogue la norma que impedía nombramientos de parientes en el Estado, Ferraro señaló que "es un retroceso, eso había sido un avance del gobierno de Juntos por el Cambio. Me parece que desde el punto de vista institucional era un decreto que había que sostener".



Por otra parte, el legislador opositor, en diálogo con radio Nacional, aseguró que "estamos trabajando día a día con Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO) para sostener la unidad de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, y también en el bloque de senadores. La unidad se construye y se sostiene día a día".



Y agregó que el rol opositor "es un desafío y un trabajo cotidiano que tenemos por delante, pero no porque sea un capricho de un dirigente político, sino porque nos lo demanda la ciudadanía que nos votó".



De todos modos, Ferraro afirmó que apuestan a que las distintas instituciones de los distintos poderes del Estado "funcionen, y es lo que le pedimos al oficialismo; tenemos intención de colaborar, pero eso no implica pedir poderes excepcionales, y mucho menos si rompe con las facultades que son propias de la Cámara de Diputados", en clara alusión a la leyes de emergencia que enviará el Gobierno la semana próxima.



"Estamos esperando y esperamos que cumpla el oficialismo, y tener el lunes los textos sobre emergencia sanitaria, y esperamos ver de formar la comisión de Salud", especificó.



Finalmente, el titular de la CC se refirió al rol que sigue cumpliendo



en el espacio la diputada Elisa Carrió.



"Su liderazgo tiene que ver con nuestro ADN y nuestra matriz como partido político en la lucha contra la corrupción y la calidad democrática e institucional, como lo hicimos y lo haremos cuando consideramos tener pruebas contundentes, de ponerlas a disposición de la Justicia Federal para que se investigue", indicó Ferraro.