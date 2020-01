"Esperamos que la propuesta de Kicillof sea aceptada por los acreedores", dijo Lipovetzky

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky consideró hoy que es necesario "pensar una discusión general sobre una estrategia de la deuda" de la provincia de Buenos Aires, y dijo que espera que la propuesta que hizo el gobernador Axel Kicillof "sea aceptada por los acreedores” ya que "no es lo mejor que la provincia entre en default".



“Esperamos que la cuestión de la deuda se pueda solucionar y la propuesta que hizo el gobernador Kicillof sea aceptada por los acreedores, eso sería lo ideal, ya que no es lo mejor que la Provincia entre en default", señaló el legislador hoy en declaraciones a radio El Destape.



En esa línea, agregó que "más allá de eso hay que pensar una discusión general sobre una estrategia de la deuda que el gobierno nacional ya la ha disparado, también tiene que entrar en discusión el debate de la deuda provincial y tomar una decisión más general al respecto", y apuntó que "no sería bueno que la provincia entre en default".



El gobernador dijo días atrás que el 5 de febrero próximo será la última oportunidad en el esquema de aceptación de modificar los vencimientos de pago de la deuda.



Kicillof aseguró que las conversaciones que mantiene su administración con los acreedores del bono BP21 se dan "en buenos términos".