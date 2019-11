"Estas derrotas humanizan y no tengo ningún reproche", dijo Marcelo Gallardo

POR AGENCIA TÉLAM

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, consideró que la derrota ante Flamengo de Brasil en la final de la Copa Libertadoras "son de las que humanizan", reiteró que no tiene "ningún reproche" para sus jugadores y consideró que "no hay muchos argumentos para atacar a un equipo que hace tanto tiempo está donde está".



Gallardo, a la vez y a pesar de las expectativas, descartó la idea de anunciar alguna decisión sobre su continuidad: "No tengo nada que decir sobre ese tema, en su momento se verá y ahora solo me toca pensar en estos partidos que quedan", enfatizó.



El DT dio esta tarde su primera conferencia tras su regreso de Lima, Perú, donde River perdió la final de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil, 2 a 1, en los últimos minutos.



"Hay que convivir con la derrota y ya pasamos por esos momentos. ¿Las derrotas duelen? Claro que duelen. Pero estas derrotas como la que sufrimos con Flamengo son las que humanizan y sanan más rápido -dijo-. No tengo ningún reproche para los jugadores".



"Somos un equipo que se comporta con valores en la victoria y en la derrota. Hemos ganado mucho y, cuando nos toca perder, no tiene que cambiar nada. El dolor irá mermando y será más fácil de sanar por lo que fueron nuestras formas. Hicimos el partido que queríamos hacer y nos faltaron diez minutos, con esos errores que nos dejaron con las manos vacías. Más pasan los días y mayor orgullo siento", agregó.



Gallardo dijo también: "Es un plantel muy competitivo, luego de haber quedado extasiado tras lo de Madrid (ganó la final de la Libertadores 2018 ante Boca) es muy valorable volver a una final de Copa. Sentí bronca y dolor pero es más rápido para sanar por todo lo que pasó y hay que volver a ser lo que somos porque acá hay una estructura sólida y no se rompe nada".



"No hay muchos argumentos para atacar a un equipo que está hace tanto tiempo donde está -añadió-. Por el resultado pueden atacarte porque perdimos un partido en los minutos finales pero es fútbol y le puede pasar a cualquier equipo. Flamengo también tiene jerarquía y lo demostraron en las jugadas finales".



El DT se mostró molesto por la venta anunciada del volante Exequiel Palacios a Bayer Leverkusen de Alemania, "porque se podría haber esperado un poco más, no había apuro", pero anunció que lo usará hasta el final de la temporada: "Nos quedan tres partidos muy importantes y seguramente va a estar".



Finalmente, Gallardo dedicó una palabras para los hinchas de River: "Agradecer a la gente que fue a Lima y a la que nos recibió al regreso, no es normal porque acá fue siempre fue todo lo contrario que ganás y sos héroe y si perdés sos villano. Por eso quiero dejar bien en claro un agradecimiento inmenso para los hinchas, eso ayuda a sanar la derrota y a cambiar el chip, porque es muy importante estar enfocados en lo que nos resta".



"Yo siento el reconocimiento de nuestros hinchas y de todo el fútbol para este equipo, es un equipo campeón. Ganamos mucho y cuando toca perder nada cambia, hay que mantener el orgullo y la humildad de siempre, el dolor está pero las formas fueron buenas e hicimos lo que íbamos a hacer", concluyó.



En tanto, el plantel se entrenó esta tarde en el predio de Ezeiza con la baja de Milton Casco, que padece una distensión en el isquiotibial derecho y se perdería los partidos ante Newell's y San Lorenzo, apuntando a jugar la final de la Copa Argentina el 13 de diciembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero.



Los otros dos jugadores que trabajaron de manera diferenciada fueron Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, quienes realizaron tareas kinésicas, mientras el resto de los jugadores realizó una rutina física y de fútbol en espacios reducidos.



River volverá al trabajo mañana antes de viajar a Rosario donde el sábado a las 21:45 enfrentará al equipo del Parque Independencia por la Superliga, tratando de sumar un triunfo para no perderse la pelea con los punteros, Boca y Argentinos, de los que está a cuatro puntos y con el partido pendiente con Independiente.