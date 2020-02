"Estoy atravesando un proceso de cambios", admitió el cordobés Lóndero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cordobés Juan Ignacio Lóndero, quien irrumpió con fuerza en el circuito durante 2019, admitió hoy que atraviesa "un proceso de cambios" que lo llevan a bloquearse durante los partidos y que espera revertirlo con una actitud positiva, como la que mostró en su debut en el Argentina Open, con una victoria sobre el eslovaco Filip Horansky.



"Estoy atravesando un proceso de cambios, quiero superarlo rápido, son pequeñas cosas adentro mío que trato de corregir. No es ningún problema personal, es algo mío que debo mejorar en mi cabeza", analizó el "Topo" Lóndero en diálogo con Télam.



El tenista nacido en Jesús María hace 26 años se instaló anoche en los octavos de final de la vigésima edición del Argentina Open tras vencer al eslovaco Horansky por 6-4, 4-6 y 6-2, en un partido signado por sus vaivenes emocionales.



"Se juntaron muchas cosas. El año pasado no terminó como me hubiera gustado y en el inicio de este no jugué demasiado, estoy en un proceso de inestabilidad, intento salir con mucha actitud positiva", reveló el cordobés.



Lóndero, actualmente en el puesto 69 del ranking mundial de la ATP, dejó en 2018 el circuito Challenger y en febrero de 2019 sorprendió cuando alzó el título en el ATP de Córdoba, tras imponerse en la final sobre el bahiense Guido Pella.



Luego, avanzó a los octavos de final de Roland Garros merced a tres buenos triunfos y cayó en sets corridos ante el súper campeón español Rafael Nadal, y más tarde tuvo otra buena semana en el ATP sueco de Bastad, donde trepó hasta la final y perdió con el chileno Nicolás Jarry.



Además de haber enfrentado a Nadal, se dio el gusto de jugar ante los otros dos colosos del tenis mundial, el suizo Roger Federer, en el Masters 1000 de Cincinnati, y el serbio Novak Djokovic, en el US Open, en una temporada que se ubicó en el casillero 50 del ranking, tras haber comenzado en el puesto 118.



"Tuve un cambio físico, mental y tenístico, eso sumado a una actitud positiva que me permitió tener una gran temporada y salir adelante en los momentos de mayor tensión" confesó Lóndero, en la charla que tuvo con Télam luego de su exitoso debut en el Argentina Open.



El tenista de Jesús María volverá a verse las caras este jueves con el serbio Laslo Djere, el mismo rival con el que perdió la semana pasada en los cuartos de final del ATP de Córdoba, por un ajustado 6-7 (5-7), 6-3 y 7-6 (7-5).



"Las condiciones serán distintas en Buenos Aires, acá la cancha es más lenta que en Córdoba y se que para ganarle debo mostrar la actitud que tuve en el tercer set de mi partido con Horansky, recién ahí mi tenis fluyó y jugué cerca de lo que pretendo", concluyó.