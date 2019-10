"Guasón" sigue puntera en la taquilla argentina con 529.119 nuevos espectadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La exitosa "Guasón" sumó a su recaudación -desde el 3 de octubre- 529.119 nuevos tickets vendidos en 490 pantallas, entre el jueves y el domingo, sin contabilizar todavía este lunes feriado, según informó el portal estadístico Ultracine. El sábado 13 "Guasón" ya había superado el millón de espectadores, llegando a 1.038.071 entradas vendidas en 9 días de exhibición, superando así a la odisea de los giles" e "It. Capítulo 2" que lo consiguieron en 17 días. Hasta ayer el filme dirigido por Todd Phillips, que revisa al villano creado por DC Comics para "Batman" en la década del 40, y protagonizado por Joaquin Phoenix, llevaba vendidos en la Argentina 1.225.000 tickets. El segundo lugar en recaudación fue para "Un amigo abominable" con 40.917 tickets, apenas un 9 por ciento de lo logrado por la puntera, seguida en el tercer lugar por la coproducción argentino española "La odisea de los giles", con 39.982 tickets. El cuarto lugar fue para "Rambo Last Blood" con 34.228 tickets, el quinto para la animación "Playmobil. La Película" con 18.196 espectadores mientras que el sexto fue para "It. Capítulo 2", con 16.684 espectadores. En el séptimo lugar quedó la biográfica religiosa brasileña "Nada que perder 2", con 15.075 nuevos espectadores; en el octavo "Dónde estás Bernadette?", con 8.843 tickets. Finalmente en el noveno quedó el musical "Metallica & the San Francisco Symphony", con 5.050 en una veintena de salas pero en una sola en dos funciones en cada una, y en el décimo "El pasado que nos une", con 4.729 tickets.