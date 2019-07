“Hay que adaptar la ley de glaciares a tecnología y hacer viable la minería”

Es el líder de la tercera vía, la que busca romper con la polarización y captar el voto de los defraudados con el macrismo y el kirchnerismo. Antes de reunirse con la dirigencia y encabezar un multidudinario acto en el histórico club Mocoroa, Roberto Lavagna habló con DIARIO HUARPE. Aseguró que las encuestas se contradicen, llamó a no votar al menos malo, no quiso entrar en la puja entre las dos listas de candidatos locales y las apoyó por igual, se mostró a favor de rediscutir la Ley de Glaciares que genera dudas en la actividad minera, sostuvo que hace falta una baja impositiva y sin nombrarlos, le pegó a Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto por haber cambiado de espacio.

-En San Juan llevan dos listas de precandidatos a diputado nacional, ¿apoya a alguna en particular?

-Hay otros espacios que intervienen para definir los candidatos provinciales. Nosotros creemos en otra forma, que debemos ser respetuosos con todos los que tengan aspiraciones y que son los sanjuaninos los que deben definir. Respetamos y apoyamos a Conrado y Nancy.

-En algún momento estuvo muy cerca de Uñac y hoy se encuentran en veredas distintas, ¿cómo quedó esa relación?

Muy bien, yo respeto que los gobernadores tengas razones coyunturales que los lleven a definirse en un sentido o en el otro. Yo lo respeto mucho, ha hecho y está haciendo una muy buena gestión.

-Insiste usted en que un 40% no quiere votar ni a Macri ni a Fernández, pero todas las encuestas dicen que hay un 80% que se mueve entre la polarización. ¿Los encuestadores mienten?

-No lo sé. A ver, lo que está claro es que muestran ciertas contradicciones. Por un lado, muestran que el 40% no quiere votar y por el otro lado, se usan estas encuestas para sostener la polarización. Bueno, señores, o el 40% existe y es un poco más de un tercio que tiene una posición distinta o no. Ahí hay algo que está fallando.

-Desde Consenso Federal aseguran que las fórmulas del macrismo y el kirchnerismo evidencian contradicciones graves desde lo ideológico, ¿alcanza para romper la polarización?

-No sé si alcanza o no. Lo que sé es que estos cambios de partido y demás no son por coincidencias ideológicas y no son por un programa, son por otras razones en todo caso. Hay que respetar un poco más la palabra y no es el caso, todo lo contrario. Nosotros le decimos a la gente que no debe votar entre el menos malo, entre los que claramente han fracasado. No hay dos modelos solamente.

-Usted dice que hay que impulsar la minería con estrictos controles ambientales, ¿cree que habría que rediscutir la ley de glaciares como lo piden los gobernadores de provincias mineras?

-En el mundo hay glaciares, hay minería, hay experiencias de buscar las mejores tecnologías para respetar las normas ambientales más exigentes. Si la ley no lo está, hay que adaptarla a esas mejores tecnologías y hacer viable la minería.

-¿Va a tomar alguna medida para saldar las asimetrías de las economías regionales que están más lejos de los grandes centros de consumo?

-Sí, está claro que todas las economías regionales deben tener consideraciones de política económica adicionales a las generales. Precisamente porque la infraestructura del país está muy deteriorada, porque las distancias son muy grandes y en consecuencia hay una desventaja. Esa desventaja hay que tratar de compensarla por diversos caminos. Desde ya, por citar algo positivo, las low cost le han ofrecido al interior del país conexiones que no tenía y a bajo costo. Hay que animarse a compensar los sobrecostos que las economías regionales tienen.

-El Gobierno acaba de bajar las retenciones para más de 200 productos, ¿las va a mantener o hay que eliminarlas?

-Yo creo que este esquema actual está muy alto y que lo mejor es no tomar medidas aisladas, sino redefinirlo por completo. No se arranca simplemente con un decreto del poder central, se arranca cambiando datos fundamentales de la economía.

-Si es presidente, ¿subsidiará los servicios públicos?

-Le digo lo mismo, hay que redefinir todo. Hasta los países más desarrollados tienen subsidiados los servicios, pero con un grado de equilibrio. Una cosa es tener susidios equivalentes a medio punto del PBI y otra es más de 5 puntos del PBI como llegamos acá en algún momento. Hay que fijar una política de subsidios que se pueda mantener.

-Para poner a andar la economía, hay que reactivar el consumo. ¿Cuál es la receta para que eso no se traduzca en inflación?

-Hay que ponerle dinero a la gente en el bolsillo de una manera moderada y sin grandes saltos, pero de manera persistente. Esa plata para los trabajadores va al consumo, no va a ninguna especulación financiera ni a la compra de dólares. Cuando el consumo se mueve, obviamente responde la producción y cuando uno produce más, baja los costos. Si una Pyme produce 15 en lugar de 10, tiene una enorme ventaja repartiendo los costos fijos y eso hace bajar la inflación.

-¿Cuál es el tipo de cambio óptimo?

Hay que modificar el conjunto de las precios de la economía. Yo ya dije, los salarios están atrasados, las tasas de interés están muy altas, los impuestos están demasiado altos y hay que bajarlos, hay que reordenar todo, incluyendo el dólar.

-¿Cómo propone compensar lo que se dejaría de recaudar con una baja de impuestos?

-A través de la experiencia que tuvimos en el periodo 2002-2005. Al contrario de lo que han hechos los últimos Gobiernos, bajando la carga impositiva tuvimos una muy fuerte suba de la recaudación. Bajando impuestos, se produce más y se recauda más.

-¿Qué posición tiene frente al debate del aborto libre y gratuito?

-La mía, en lo personal, es provida claramente. Pero toda la sociedad argentina tiene posiciones distintas. Es más, creo que hace falta una gran consulta a todo el país en los temas de fondo, en los temas de los valores como puede ser el aborto, como va a ser en no mucho más el tema de la eutanasia. Cada uno puede tener sus creencias, yo tengo la mía, pero soy respetuoso de todas las demás. Tenemos que aprender que después de una consulta, todo tenemos que aceptar los resultados pacíficamente. Yo agregaría simplemente un punto más y es que nadie sea obligado a hacer aquello que no quiere.

Frases

“Lo de Alternativa Federal ya pasó. A la luz de los hechos, que son estos cambios sorpresivos hacia otros espacios, creo que está claro por qué no prosperó”.

“Por más que se hagan cambios en la ley laboral, no sirven con la economía parada. Hay que poner a andar la economía y después pensar en una reforma”.