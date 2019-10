"Hay una marea de voluntarios trabajando en todo el país", aseguró el ministro Dietrich

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, afirmó hoy que "hay una marea de voluntarios trabajando en todo el país" para el oficialismo de Juntos por el Cambio, para las elecciones generales del próximo domingo.



"Nunca había pasado algo así. Esto habla de argentinos que no buscan un trabajo del Estado ni beneficios personales, sino que vienen a cuidar los votos porque se quieren comprometer con el futuro del país, cosa que antes no hacían", remarcó Dietrich a Canal 10 de Córdoba.



El funcionario supervisó en el Aeropuerto "Ambrossio Taravella" de Córdoba el nuevo sistema que permite aterrizajes con baja visibilidad, antes de participar del acto de cierre de campaña del presidente Mauricio Macri.



Dijo que que "claramente no se vota igual en las PASO que en una elección general", y añadió que las primarias abiertas son una instancia reciente que no resulta ser una interna en la mayoría de los casos y "generan una información que se extrapola, por los analistas y por la dirigencia, pero que muchas veces no sucede".



Sobre la posibilidad de Juntos por el Cambio de revertir el resultado de las PASO, Dietrich ejemplificó que "hubo elecciones que cambiaron radicalmente entre las PASO y las generales. En Malargüe nuestro espacio perdió por 30 puntos, pero ganó luego por 17, y en Esquel perdimos por 9 puntos y ganamos luego por 6".



"Estas cosas han ido pasando. Más gente vota en las elecciones generales que en las PASO", confió el ministro, y aseguró que Macri llega con "enormes oportunidades de mejora" respecto de las primarias.