"Hicimos una buena pretemporada, ahora no hay excusas" asume Monarriz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de San Lorenzo, Diego Monarriz, manifestó hoy su ilusión de pelear el título de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), al admitir que el plantel hizo "una muy buena pretemporada" con esa ambición.



"Hicimos una muy buena pretemporada, corta y trabajamos para tener un equipo rápido y ágil, ahora no tenemos excusas", destacó el técnico de 51 años, que fue confirmado en el cargo tras asumir interinamente en lugar de Juan Antonio Pizzi.



"Se apuesta a que el jugador tenga más convicción de acuerdo a lo que proponemos y hacernos fuertes en los siete partidos que restan", explicó acerca de lo que buscarán desde este sábado cuando el equipo reciba a Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro.



San Lorenzo se ubica en el noveno puesto del torneo argentino con 26 unidades, a cuatro de los punteros River Plate y Argentinos Juniors, a quienes ya venció en el ciclo de Monarriz.



También el entrenador se refirió al mercado se pases del club de Boedo y alabó el accionar del presidente Marcelo Tinelli: "Los trajo con anticipación para poder trabajar, no hay excusas", dijo en referencia al mediocampista uruguayo Diego Rodríguez, al defensor Alejandro Donatti, al arquero Fernando Monetti y al delantero Nicolás Fernández.



Monarriz afirmó que "queda un día más de entrenamiento" para excusarse de dar a conocer el equipo que se medirá ante Estudiantes de La Plata y ponderó el estado físico de "Uvita" Fernández, que muy probablemente sea titular pese a cumplir con unas pocas prácticas. "Está bien futbolísticamente, hizo una buena pretemporada", destacó el DT.



Luego subrayó la "jerarquía" del zaguero Alejandro Donatti, procedente de Racing Club, quien esta tarde firmará un contrato por cuatro años con la institución de Boedo.



Sobre el rival del sábado, el entrenador declaró que su colega Gabriel Milito -ex Barcelona de España-, es "maravilloso, capaz y muy inteligente para planificar los partidos".



"Vamos a jugar con un equipo intenso, duro y fuerte", imaginó antes de destacar el regreso de Javier Mascherano al fútbol argentino. "Es un jugador de una jerarquía impresionante", ponderó.



Por otra parte, Monarriz ratificó que el goleador Adolfo Gaich, actualmente en el seleccionado sub 23 que disputa el Preolímpico, "no se vende hasta junio", con lo que abortó los rumores de una nueva oferta de Brujas de Bélgica.



Por último, Monarriz consideró que los cuatro refuerzos (Donatti, Rodríguez, Fernández y Monetti), "todos están en condiciones de jugar".



Aunque el técnico no confirmó el equipo para el próximo sábado a las 19.40 en el Nuevo Gasómetro, la probable formación sería con Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti y Bruno Pitton; Óscar Romero, Diego Rodríguez, Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Ángel Romero y Nicolás Fernández.



Por último, los dirigentes azulgranas están evaluando la posibilidad de la llegada del delantero peruano Christian Cueva si se libera de su actual club, el Santos de Brasil.