"Hicimos una reunión para cerrar la grieta entre Superliga y AFA", dijo el presidente de Argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, reveló esta tarde que durante la reunión que celebró, como lo hace cada miércoles, el Comité Ejecutivo de la Superliga, "se acordó cerrar la grieta con la AFA", que se abrió aún más la semana pasada y la anterior, cuando hubo una puja entre las partes por el comienzo o la postergación del campeonato de primera división.



La reunión desarrollada en las oficinas de la Superliga en Puerto Madero por espacio de tres horas contó con la presencia de dos dirigentes de mucho predicamento como los presidentes Rodolfo D'onofrio, de River Plate, y Hugo Moyano, de Independiente.



El tema principal del orden del día era el de la licitación de los derechos televisivos y la cantidad de dinero que ingresará para cada club.



Sin embargo, el único dirigente que habló con los medios fue el titular de Argentinos Juniors, quien resaltó que se fue "contento con la charla porque se habló de cerrar la grieta, reconocer a la AFA como la Casa Madre del fútbol argentino y que la Superliga es el ente autárquico de la Primera División y debe tener su independencia, pero siempre dentro del conjunto".



"Se definió que se empezará a trabajar con la AFA este asunto y si hay que modificar algo del convenio de coordinación se modificará, así como si hay cosas que están duplicadas, tratar de buscar un sentido común y que tenga una coherencia. Hay que empezar a trabajar en conjunto para cerrar esta grieta que no es buena para nadie", advirtió Malaspina.



Y para empezar a cerrar esa grieta una de las medidas que se tomará será la conformación de una Comisión que trabajará en conjunto con ambos organismos para abordar temas puntuales que afecten a los clubes que los componen.



"No hay que tener miedo a que los clubes de primera estemos en AFA. Tenemos que buscarle una coherencia en conjunto. Así como existe la Mesa de la Primera Nacional, existe la de Primera, quizá con una autonomía particular, es cierto, pero hay que potenciarla", dijo.



"La Casa Madre del fútbol argentino tiene que tener más participación. Esto de la grieta se fomentó en algo que ya no existe más y ahora el destino del fútbol lo tenemos que decidir los dirigentes", remarcó.



"Hay que respetar el modelo de negocio que está planteado. Nos parece a todos que es un criterio muy acertado porque nos haría elevar los ingresos actuales que provienen de la televisión. Pero vamos a mejorar las condiciones de presentación para que las empresas puedan tener un poco más de tiempo para que todos puedan participar", concluyó Malaspina.