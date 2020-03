"Hoy me asustaron": qué pasó con Gendarmería y un periodista de DIARIO HUARPE

Hoy me asustaron. Y lo hicieron las fuerzas de seguridad que, se supone, deben cuidarnos.

Sentí cómo se limitaron mis libertades, así sin más.

El hecho sucedió en calle España, entre Mitre y Santa Fe, en pleno centro sanjuanino, cerca de donde se desarrollaba un operativo de control por la cuarentena total que decretó el Gobierno nacional, para frenar el avance del coronavirus. Alcancé a ver bastante movimiento por la vereda del hotel "Angelus", que aloja extranjeros en aislamiento.

Caminaba rumbo a mi casa y de pronto un uniformado perteneciente a la Gendarmería me interceptó. Y me ordenó que procediera a borrar el material que había filmando.

Yo venía registrando en video los espacios públicos vacíos porque me llamaban la atención. No había tomado imágenes del protocolo.

El abordaje del gendarme me abrumó. Ni siquiera me preguntó quién era. No pidió explicaciones ni el certificado de trabajador de prensa del DIARIO HUARPE, que igual me ofrecí a mostrarle.

No me hizo caso: solamente ordenó borrar todo y que me fuera por calle Mitre.

Eso hice. Porque en el momento no supe qué otra cosa hacer. No quería terminar detenido ni nada de eso... estaba solo en la calle... Hoy me asustaron.