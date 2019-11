"Itália: a beleza do conhecimento" será exposta no CCK

Uma exposição que explora interações entre o sistema de pesquisa, a tradição artística e o estilo de vida italiano, que faz parte do programa “In-Genio Italiano” criado pelos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, será exposta a partir de hoje no Centro Cultural Kirchner (CCK).







A exibição "Itália: a beleza do conhecimento" é apresentada "como um laboratório ativo de inovação, no qual são enfrentados fascinantes desafios e onde é imaginado e planejado um futuro melhor", informou o Sistema Federal de Meios e Conteúdos Públicos, que organiza a exposição junto a Embaixada italiana.







Organizada em diferentes partes, a obra explora interações entre o sistema de investigação, a tradição artística e o estilo de vida italianos, em questões como Saúde, Meio-ambiente, Espaço, Alimentação e Nutrição, e Patrimônio cultural.







A exposição está inserida no Programa Executivo de Cooperação Científica e Tecnológica, uma iniciativa bilateral que apoia 15 projetos trienais de pesquisa conjunta. A exposição poderá ser visitada até 15 de dezembro, de quartas a domingos e feriados, das 13 às 20, no Salão dos Escudos do Centro Cultural Kirchner, localizado em Sarmiento 151, Cidade de Buenos Aires.