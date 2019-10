"Las cosas se van a ir acomodando", dijo Juan Darthés en un audio de whatsapp a un amigo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El actor Juan Darthés, acusado por la Justicia de Nicaragua por violar a la actriz Thelma Fardín y radicado ahora en Brasil, aseguró hoy que "las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso...", en un audio de whatsapp enviado a su amigo el estilista Ruben Orlando difundido hoy en un programa de televisión.



"Como decís vos, las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso... Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza", se le escucha decir a Darthés en el audio difundido en el programa Pamela a la Tarde, que se emite por América TV.



El audio se difundió en ocasión que hoy es el cumpleaños del actor y Orlando lo felicitaba por esa ocasión.



"Qué lindo, Rubén. Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y que saliste tan bien parado. Ojalá tengamos la misma suerte, que pronto esté allá", se escucha decir también a Darthés.



En un último audio, antes de despedirse, Juan le agradece el saludo y hace énfasis en las declaraciones públicas que su amigo hizo sobre la denuncia.



"Te mando un beso grande. Gracias de verdad por todo, por lo que hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho. Un abrazo.", cierra Darthés.