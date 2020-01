"Lo de Rabbani no es nuevo", dijo Wolff y recordó que está procesado por atentado a la AMIA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Waldo Wolff (PRO) afirmó hoy que las declaraciones del ex agregado de la embajada iraní en Buenos Aires Mohsen Rabbani "no son nuevas", y recordó que "está procesado por la justicia argentina" por el ataque a la mutual judía que mató a 85 personas en 1994.



"Hace unos años fue entrevistado (Alí Akbar) Velayati, otro de los acusados por el atentado en AMIA, y dijo lo mismo que dice ahora este señor", aclaró Wolff hoy en declaraciones a radio Mitre, y recordó que Rabbani "está procesado por la justicia argentina, un procedimiento ratificado por Interpol, que avaló las pruebas".



El viernes, en declaraciones a radio 10, Rabbani sostuvo que al ex fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán" del atentado, aunque en otro pasaje de la entrevista también sostuvo que pudo haberse tratado de un suicidio inducido.



"Este hombre lo que confiesa es que nunca declararía ante la justicia argentina, porque hay que entender cómo funciona Irán; no es una república democrática como la nuestra, es una teocracia donde ellos consideran que no pueden ser juzgados por un país que profesa otra religión", agregó Wolff.



Respecto de las investigaciones de la justicia argentina, el legislador de Juntos por el Cambio destacó que en el país "el Estado no aclara lo que ocurre, y no lo hizo en 1992 con el ataque a la embajada de Israel, ni en 1994 en AMIA, y lo mismo pasa con la causa por el Memorándum con Irán y la muerte de Nisman", de la que en pocos días se cumplirán cinco años.