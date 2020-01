"Lo que anunció Kicillof puede ser una táctica de financiamiento, pero muy riesgosa", dice senador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, dijo hoy que "tiene que haber elementos financieros que permitan afrontar esa deuda", al referirse a la propuesta que hizo el gobierno provincial a los tenedores de bonos para postergar el pago de capital hasta mayo



"Lo que ha anunciado el gobernador (Axel Kicillof) puede ser una táctica de financiamiento, pero es muy riesgosa, porque cuando uno dice que no puede pagar, siempre hay otros que dudan y no quieren financiar ni comprar", expresó el legislador en declaraciones formuladas a radio Continental.



Consideró que la provincia de Buenos Aires necesita "una refinanciación" ya que "no tiene una deuda complicada".



Ayer, la provincia de Buenos Aires propuso a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 postergar el pago de capital del 26 de enero por US$ 249.975.000 hasta el 1 de mayo de este año.



"Es apenas el 1,8% de la deuda provincial. Siempre tiene que haber elementos financieros que permitan afrontar esa deuda. Es muy poco como para defaultear y pienso que sería un error", expuso Costa.



El titular de la bancada opositora en la Cámara alta bonaerense evaluó que el Ejecutivo "no tendría por qué defaultear" y agregó que por ese motivo cree que "es una estrategia negociadora equivocada".



El senador también se refirió al hecho de que para lograr la postergación en el pago, la Provincia necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos antes del 22 de enero de 2020.



"No sé quiénes son los acreedores. Si fuesen pocos, se podría lograr, pero si están en muchas manos, es más complicado", analizó y dijo que "a veces la improvisación asusta".