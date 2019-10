"Los niños tienen que saber sobre ESI y como se llama cada parte de su cuerpo"

Carla tiene 27 años, es mamá, estudia enfermería, juega vóley y es la primera candidata departamental a Embajadora Nacional del Sol. Amante del K-pop y las caminatas contemplativas de su Jáchal natal fue una de las personas que estuvo en boca de todos porque una comunicadora radial se refirió sobre ella y sus compañeras a candidata de manera despectiva. Como el fénix, resurgió del mal momento y ahora aspira a representar a los sanjuaninos nacionalmente.

¿Cómo fue presentarse?

Yo vengo con la idea de presentarme desde el año pasado, pero por cuestiones personales no lo hice. Bueno, este año decidí presentarme empujada por la motivación que me dieron mi familia y mis amigos de vóley y compañeros de la facultad. Pero por sobre todo, lo hice como una meta que me había puesto para superarme personalmente.

Entonces llegó el momento de la verdad, presentarse ¿cómo viviste ese proceso?

El primer día que nos citaron para la capacitación me di cuenta que era totalmente diferente a como había imaginado, por el cambio de Reina a Embajadora. Fue muy complicado al menos como lo viví yo, pero gracias a Dios pude adaptarme.

¿Por qué decís que fue complicado?

Es que desde mi punto de vista, lo que antes era la Reina, solo se reconocía la belleza externa. Ahora como embajadora nos tuvimos que preparar, armar discursos, comentar por qué nos habíamos presentado. Y eso me dejó en claro que no era sólo la parte externa, sino que también la parte intelectual.

¿Qué hacías antes, a que te dedicás?

Estudio enfermería en la UNSJ, estoy en segundo, pero fue toda una odisea. Yo antes de entrar acá, estudiaba enfermería en la Rioja, hace dos años atrás. Los altos costos que trajo la inflación me impidieron que siguiera viajando, son contar estadía y comida, era insostenible. Asi que tuve que dejar, por suerte el año pasado la carrera llegó a Jáchal, pero no me reconocieron las materias que ya tenía así que tuve que hacer hasta el cursillo de nuevo. Asi todo me sirvió, yo trato de verle el lado bueno a todo, pude reforzar mis conocimientos y quedé en el puesto 36 de los 700 inscriptos que había.

Contaste que la crisis te impidió seguir estudiando, ¿cómo ves vos la crisis a nivel regional y departamental?

Es muy complicado, te lo pude decir desde lo personal porque tenés que andar ajustando para llegar a fin de mes y porque escucho a mis vecinos. Lo que sucede es que la inflación es alta y constante y esto no te da un respiro para por lo menos acomodarte.

La agenda social está muy relacionada con tu carrera ¿cuál es tu posicionamiento sobre el aborto y la educación sexual integral?

Preferiría no pronunciarme sobre el aborto, estoy en un área donde todavía me estoy formando, pero sobre ESI te puedo comentar que hace unos días atrás tuve mi primera reunión en la escuela de mi hijo sobre ese tema y si bien lo veía un poco chocante al principio, la enfermería me abrió la cabeza a entender un montón de cosas. Está bien, los niños tienen que saber por cómo está la sociedad, tienen que saber como se llama cada parte de su cuerpo, para mi está genial que se implemente.

La pregunta es inevitable, ¿cómo viviste estas semanas de exposición después de los dichos de la locutora?

Fue complicado porque es la primera vez que me expongo de esta manera. La pensé dos veces de seguir con esto de la presentación porque fue un golpe bajo para mi, me dolió pero a la vez no quería darle la razón a esta persona. Esto era una meta mía, no podía dejar que me la quitara.

En este caso se dio en un medio de comunicación y se viralizó pero ese tipo de evaluaciones negativas y que se centran en lo físico son cotidianas, a vos que te tocó atravesarlo ¿qué le dirías a alguien que se siente afectado por un mensaje negativo?

No escucharlo porque no sirve de nada, es darle poder a los otros. Cada uno sabe lo que es y la historia que lleva encima.

¿Qué viene ahora en la vida de Carla y cómo te contienen los tuyos?

Mirá, todavía no caigo. Vi el titular de ustedes y “ser la primera candidata de la historia” es muy fuerte. Creo que todavía no dimensiono lo que pasó pero mi familia y mis amigos están super felices, más emocionados que yo incluso, te diría. Pero siento que apoyo no me va a faltar.