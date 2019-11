"Los triunfos te dan alivio para trabajar tranquilo", confió Zabala

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El volante de Rosario Central Diego Zabala, quien logró el empate parcial en la goleada por 5 a 1 del lunes sobre Aldosivi, declaró este mediodía que el plantel "sabe que hay mucho para corregir", pero que haber obtenido una seguidilla de triunfos "está bueno porque cambia el ánimo y da alivio para trabajar".



Consultado sobre el cambio en la campaña del equipo, el mediocampista uruguayo advirtió en la conferencia de prensa ofrecida en el country de Arroyo Seco: "Mejoramos un poco la efectividad y hubo un cambio de actitud desde el partido con Estudiantes. Estamos todos metidos al ciento por ciento, veníamos haciendo buenas semanas, pero no se nos daba".



En este sentido, Zabala abundó: "Mucho tiene que ver con la eficacia, todas las semanas venimos trabajando de la mejor manera y ahora se nos está dando, por suerte venimos jugando bastante bien y ganando".



El volante reconoció: "Con Estudiantes fue un golpe, una derrota dura que no esperábamos. Con Vélez fue un partido que se perdió, pero el trámite fue otro y no se pudo. Con Estudiantes tuvimos pocas situaciones de gol para lo que veníamos generando".



Con relación al "click" que hizo Central en el partido contra Godoy Cruz, el volante sostuvo: "Aprovechamos la localía, ellos venían un poco golpeados, pudimos ganar y a partir de ahí fue todo positivo para nosotros en cuanto a resultados".



En cuanto a la campaña, Zabala analizó: "Tuvimos siete empates y dos derrotas y se necesitaba ganar como fuera, después se iba a mejorar en las formas. Necesitábamos ganar urgente por la situación del club y porque no se nos venía dando. Por ahí veníamos jugando bien y mereciendo, pero el fútbol es así".



Requerido sobre su actuación, el volante oriental opinó: "Estoy contento acá en el club. Sé que tengo mucho más para dar, quiero tener más continuidad, jugar 90 minutos de partido y siempre trato de exigirme en el día a día. Por suerte el otro día pude encontrar el gol y sentí que hice un buen partido, que no lo venía teniendo".



"Cuando (el DT Diego) Cocca me llamó, me hizo entender en qué posición me quería y lo tomé como un desafío. Donde me siento mejor es de volante por derecha, por circunstancias del juego me toca entrar por izquierda, pude convertir dos goles por ahí y me gusta moverme por el área", cerró.



Rosario Central visitará el domingo a las 21.45 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 15 de la Superliga.