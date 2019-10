"Los vecinos de Mar del Plata se sienten más seguros gracias a Gendarmería", dice Montenegro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a intendente de General Pueyrredon de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, revalorizó hoy la presencia de Gendarmería en los barrios marplatenses, y dijo que "todos los días los vecinos me cuentan que se sienten más seguros debido a su presencia". Montenegro recordó que los gendarmes llegaron hace cinco meses "cuando Patricia (Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación) respondió una demanda que le acercamos, ante un reclamo constante de los vecinos", según un comunicado de prensa de su equipo de campaña. "En cada charla, en cada barrio donde se encuentra Gendarmería, nos dicen que se sienten más seguros", enfatizó el ex juez, y señaló que, por su parte, "los gendarmes me cuentan que sienten que el constante apoyo y agradecimiento por parte de los marplatenses". Montenegro agregó además que "la presencia de esta fuerza, la articulación entre las mismas, sumado a la capacitación actualizada, y la incorporación de nuevas tecnologías, es clave para que la seguridad mejore en nuestra ciudad", pero también consideró que "es fundamental que el intendente se ponga al frente de este tema".