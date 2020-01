"Mantener la unidad en la diversidad" es el objetivo central de Juntos por el Cambio, dijo Ferraro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del bloque de la Coalición Cívica-ARI en Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo hoy que "mantener la unidad en la diversidad" fue el principal objetivo que se planteó en la reunión que mantuvieron ayer los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio.



"Además de los temas parlamentarios de la agenda, hablamos sobre nuestro objetivo de mantener la unidad en la diversidad porque ese es nuestro compromiso con la sociedad", sostuvo el diputado y referente de Elisa Carrió en diálogo con Télam.



Agregó que su fuerza tiene "la responsabilidad y el desafío de seguir representando la esencia de la Coalición Cívica (CC) y sostener la unidad de Juntos por el Cambio".



También se mostró de acuerdo con "trabajar políticamente en esa sintonía" con la UCR y el PRO y aseguró que la CC-ARI "apuesta a la polifonía de voces dentro de Juntos por el Cambio".



Ayer los principales referentes partidarios y parlamentarios de la coalición opositora se reunieron en oficinas del Congreso Nacional para definir el apoyo al proyecto de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Externa presentado por el gobierno.



Además, los dirigentes trazaron las prioridades de ese frente y acordaron una próxima reunión para la primera quincena de febrero para evaluar los pasos a seguir.



Participaron del encuentro una docena de dirigentes, entre ellos el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Corrientes, Gustavo Valdés.



También estuvieron el presidente del radicalismo, el ex gobernador Alfredo Cornejo; la futura jefa del PRO, la ex ministra Patricia Bullrich; y el propio Ferraro, titular de la CC; junto a los titulares de los bloques de esas fuerzas en ambas cámaras y el ex candidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Angel Pichetto.



Finalizado el encuentro difundieron un documento, en el que reafirmaron la unidad del espacio, respaldaron las negociaciones con el gobierno de Alberto Fernández por el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa y cedieron a los senadores una definición acerca de la candidatura del juez federal Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación.



"Para Juntos por el Cambio es fundamental que haya un abordaje federal a los grandes problemas del país y por ello es imprescindible construir una relación de previsibilidad entre la Nación y las provincias", señaló el documento final, entre otros conceptos.