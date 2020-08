“Me dio pena que mi hijo agarraba sus juguetes quemados”, dijo una sanjuanina tras el incendio de su casa

Pena porque su hijo agarrara los juguetes quemados. Esa es la sensación que sintió Yamila Galván, una sanjuanina de 19 años a la que se le quemó su casa esta semana en el departamento 25 de Mayo. La mujer vive con su pareja, Juan Espinoza, de 24 y su pequeño hijo Jonás, de 2 años.

La familia tuvo que atravesar por una tragedia: todo lo que tenían se vio consumido por el fuego. Ahora, no saben cómo seguir después del siniestro, pero están juntando fuerzas para reconstruir la vivienda de adobe y cañas que habían levantado hace un año con sus manos. Esos materiales ayudaron a que el fuego se extendiera rápidamente y devastara todo a su paso.

Así quedó la casa tras el incendio. Foto: gentileza.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, justo la casa de Villa El Tango estaba sola porque el lunes en la tarde la familia había ido hasta el Hospital César Aguilar de Caucete, ya que su niño no se sentía bien. Se les hizo tarde así que decidieron no volver y quedarse a dormir en lo de los padres de Juan.

En medio de la noche recibieron el llamado de un tío de Juan que vive al lado de la casa incendiada. “Se despertó por el ruido de la explosión de algunas cosas por el fuego”, cuenta Yamila. Rápidamente les avisó a sus familiares lo que estaba ocurriendo, pero cuando llegaron ya era tarde, sólo quedaban cenizas y cañas quemadas en el piso.

“Se quemó la ropa, las zapatillas, la mercadería, los muebles, el horno, el televisor, el juego de mesa, las camas, las frazadas, todo, no se pudo salvar nada. Ni siquiera nos quedó leche y pañales para Jonás, eso es lo que más me preocupa. No pudimos rescatar nada”, dice angustiada Yamila.