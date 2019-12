"Me estoy muriendo por dentro", confesó Guido Rodríguez

El mediocampista argentino Guido Rodríguez, uno de los protagonistas de la final del torneo mexicano, expresó su dolor por la derrota ante Rayados de Monterrey en lo que pudo haber sido su último partido en América.



"Me estoy muriendo por dentro, pero hay que seguir", manifestó Rodríguez, quien falló su penal en la tanda de definición que le dio el título a Rayados de Antonio Mohamed y compañía.



"Lo intentamos, pero hoy no se pudo y ahora no nos queda más que levantar la cabeza y seguir", agregó el volante del seleccionado argentino y una de las figuras de América durante la temporada.



El ex volante de River Plate y Defensa y Justicia no se refirió a su futuro pero lo más probable es que haya sido su último partido con la camiseta de América.



Según la prensa española y mexicana, el volante central, de 25 años, podría convertirse en los próximos días en nuevo jugador del Betis de Sevilla, que pagaría una suma cercana a los diez millones de euros por el pase.