"Me gustaría ser la primera presidenta de la AFA", afirmó Evelina Cabrera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, Evelina Cabrera, afirmó hoy que le gustaría ser la "primera" mandataria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



"Me gustaría ser la primera presidenta de la AFA, una vez dije que era un proyecto a 20 años, pero ahora los tiempos cambiaron y puede aparecer la oportunidad de serlo en menos", comentó en una extensa charla con Télam.



Cabrera, de larga trayectoria en el fútbol femenino y con una personalidad impactante, destacó que en aquella nota "todos y todas" la aplaudieron tras compartir su idea y lo mismo le pasó en "un evento" de una marca deportiva. Todo esto le afianzó el deseo y le hizo ver que "no es imposible".



Sin embargo, la directiva de apenas 33 años aclaró que si no le toca ser la presidenta, le gustaría "acompañar a quien sea la primera" en sentarse en el sillón histórico de Julio Humberto Grondona y del que ahora es dueño Claudio Tapia, por lo menos hasta 2021.



"Yo voy a la cancha, ahí está el fútbol y yo tengo que conocer a los dirigentes, saber cómo piensan. Hace años atrás era descabellado pensar en ser presidenta de la AFA, pero ahora no, no es imposible. Y cuando me toque no es que voy a sacar a todos los hombres, voy a buscar equidad. Me estoy preparando", apuntó.



Nacida en San Fernando, Cabrera se calzó la camiseta de Platense en su época como futbolista y luego de un problema de salud que la sacó del campo de juego se incorporó al staff técnico de Mariela Viola en Nueva Chicago.



Por otro lado, remarcó el cambio social que se atravesó en los últimos años y recordó: "En las reuniones de camaradería me saludaban con la mano y nadie me hablaba, era como que estaba de adorno, y recién cuando me presentaban, ahí me daban charla".



Igual, a pesar del proceso de deconstrucción y el avance del feminismo en búsqueda de un mundo más equitativo entre los géneros, Cabrera contó que aún la miran como "un objeto" al pisar la cancha y siempre piensan que va a ver a "algún familiar o pareja".



"A veces cuando voy a ver partidos de ascenso, que voy con dirigentes, me presentan como la prima, hija o novia de un jugador. Y siempre se me aparece uno que me pregunta de quién soy la novia. Y me lo preguntan porque voy a ver un partido en el ascenso", cerró Cabrera.