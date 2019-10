"No descartamos una gran elección en todo el país", dijo Pichetto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, ratificó esta noche su confianza para los comicios del próximo 27 de octubre y aseguró que no descarta "una gran elección en todo el país". Pichetto brindó una rueda de prensa en la localidad cordobesa de Villa Dolores, en la recorrida de campaña que realiza en el Valle de Traslasierra, acompañado por Mario Negri, Luis Juez y Diego Mestre, durante la cual señaló: "No descartamos una gran elección en todo el país". Consultado sobre cierres de empresas en el país, Pichetto sostuvo: "Ha habido algunos cierres, tal vez han abierto otras. Hay sectores de la economía que tienen una gran vitalidad". "El presidente (Mauricio Macri) está elaborando una propuesta para hacerle a las pymes del país, que va a tener efectos muy importantes para todo el sector", continuó, y agregó que "ha tomado medidas el laboratorio fiscal". Pichetto dijo que no tiene opinión formada sobre la propuesta 'Argentina contra el hambre' que presentó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y al respecto expresó: "No conozco el contenido, de qué se trata". "No conozco cuál es el plan, en Argentina es bueno ser bueno, pero hay una sobreactuación de algunos sectores que han ido por más y ya no los contiene la declaración de emergencia social y reconocimiento del gobierno de la pobreza", concluyó. Pichetto mañana estará en el departamento San Alberto, donde visitará Mina Clavero, y cerrará su recorrida por la provincia en Villa Cura Brochero con una rueda de prensa en el bar Mosquito, frente a la Plaza Centenario.