"No hay que subestimar a Boca por mejor que esté River", avisó DT Alfaro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, les avisó hoy a los periodistas que cubrieron el partido en que el xeneize venció en Florencio Varela a Defensa y Justicia para seguir siendo líder de la Superliga, que "no subestimen" a su equipo en la serie semifinal de Copa Libertadores "por mejor que esté River", que lo venció por 2 a 0 en la ida jugada en el Monumental. "Esta noche teníamos la necesidad de ganar después de empatar con Newell's y perder con River. Pero en el segundo tiempo sentimos el cansancio", admitió Alfaro en medio de una rueda de prensa desarrollada en los pasillos del estadio de Defensa y Justicia. "Y 'Wanchope' (Ramón Ábila) no estuvo hoy porque tuvo una molestia en el gemelo derecho despúés del partido con River y ahora tiene esa misma sensación, pero es muy prematuro hablar de desgarro en este momento", respondió el técnico. Una fuente de prensa le indicó a Télam que no habrá parte médico por esa lesión del cordobés. Y extendió la mención a otro lesionado, Eduardo Salvio, de quien dijo que "estaba para 15 o 20 minutos. Pero si hoy lo ponía, también corría riesgos de perderlo para el partido que viene con River". "Es que ahora tenemos dos semanas para prepararnos y en la medida que dispongamos de jugadores en buenas condiciones trabajaremos con ellos. Si el partido con River fuera mañana, 'Wanchope' no estaría para jugar, pero el partido es dentro de 15 días, así que hay tiempo", insistió Alfaro respecto del delantero que venía de una avulsión parcial en el aductor izquierdo. "Pero el esfuerzo del partido con River hoy lo sentimos, porque cada vez que Defensa y Justicia jugaba hacia atrás, nosotros tratábamos de presionarlo, pero con el cansancio a veces eso no es posible", se excusó. Pero el partido con River es excluyente y esa revancha del martes 22 del corriente es la que se imponen por encima de cualquier coyuntura. "Nosotros nos tenemos fe en que vamos a revertir la serie porque tenemos todo como para hacerlo", apreció. "El partido con River es para jugadores con mucha experiencia, con batallas como la que se viene ya disputadas. Pero ganarlo no es una hazaña, porque si bien River está bien, no hay que subestimar a Boca", enfatizó. Boca volverá a entrenarse el martes por la tarde, desde las 17, y luego quedaría concentrado en el Hotel Madero con doble turno en Casa Amarilla hasta el sábado. Los que faltarán a estas prácticas son el delantero venezolano Jan Hurtado y el zaguero paraguayo Junior Alonso, ambos citados por sus respectivas selecciones nacionales por la fecha FIFA que interrumpirá la Superliga por dos semanas. "Uno sueña con darle una alegría a la gente de Boca. Pero tenemos que mejorar para conseguir buenos resultados y estar de igual a igual contra Racing por la Superliga y River por la Libertadores", sentenció Carlos Tevez cuando se retiraba del campo de juego de Defensa y Justicia. Un mensaje para Alfaro, que le devolvió otro: el de los "jugadores con experiencia" para la segunda semifinal con River. Y mientras tanto, el italiano Danielle De Rossi también sigue esperando afuera, con otras tantas "batallas" disputadas en y por su país.