"No sirve truchar el Indec y esconder la pobreza", afirmó Macri en una charla con radio de Olavarría

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "no sirve truchar el Indec y esconder la pobreza" porque "sin confianza no se construye una sociedad". El jefe del Estado hizo estas declaraciones en diálogo con FM Radio 98 Pop, de Olavarría, como antesala de la marcha del "Si se puede" que mañana encabezará en esa ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires. "Sin confianza no se construye una sociedad, no sirve truchar el Indec y esconder la pobreza. Hay que visibilizarla", sostuvo el Presidente en el reportaje. Macri aprovechó el diálogo radial para anunciar que su propuesta del día (acorde a su compromiso de lanzar una iniciativa de campaña por día hasta las elecciones) es insistir en la boleta única, luego de que el proyecto oficial en la materia no lograra su aprobación en el Senado, de mayoría peronista. Consultado sobre si el oficialismo seguirá insistiendo en su planteo de "boleta única electrónica" (usada con éxito en elecciones pasadas en la Ciudad de Buenos Aires) dijo que prefería "priorizar" que se avance en la boleta única "antes de que sigamos discutiendo la tecnología" con la que se implementará, por lo que no descartó su implementación en papel. En materia económica, consideró que llegar a fin de mes en muchos casos se ha convertido en "una pesadilla". Pero planteó que si bien "tenemos problemas que resolver, tan importantes como los que ya resolvimos", agregar a eso "los problemas del pasado, no nos va a ayudar en nada". "Si nos damos el tiempo, estas cosas que no hemos podido solucionar y arrastramos hace décadas, vamos a resolverlas", aseguró el jefe del Estado. Para Macri, "estamos muchos más cerca de esa Argentina que soñamos de lo que podemos ver", porque "esa crisis no nos deja ver que ya hemos avanzado mucho". Por eso pidió que "nos demos la oportunidad de seguir trabajando, porque la solución está en el futuro, no es reivindicar el pasado, al contrario: Nos dejaron problemas que no hemos podido terminar de resolver". En ese sentido, reclamó valorar "la libertad, el diálogo, la transparencia y el vínculo con el mundo", y sostuvo que su gestión tiene claro "el proyecto de infraestructura que este país necesita para desarrollarse".