"No tengo dudas de que acá a cuatro años la provincia va a estar mejor", aseveró el ministro

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, afirmó hoy no tener dudas de que cuando finalice la gestión del gobernador Axel Kicillof, dentro de cuatro años, "la provincia va a estar mejor" e insistió en advertir sobre el "endeudamiento insostenible" que dejó la administración de María Eugenia Vidal.



"El primer mes nos dedicamos a atacar las cuestiones urgentes: se declaró el estado de emergencia de la provincia en el terreno social, económico, productivo y tarifario", expuso el funcionario durante una entrevista con Télam.



Integrante del círculo más cercano a Kicillof, Costa fue secretario de Comercio Interior y creador del programa Precios Cuidados, tiene una licenciatura en Ciencias Económicas de la UBA, un máster en la London School of Economics y es doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires.



Ahora, tiene a su cargo en la cartera productiva las áreas de pymes, turismo, ciencia, minería, puertos, cultura, agrupamientos industriales y coooperativas.



"Tras la sanción de la Ley de Emergencia, empezamos a trabajar en los instrumentos para atender las urgencias", relató.



Apuntó que pese a que se intentó "contar con una ley impositiva que tenga un sistema tributario más progresivo y que oriente los recursos para trabajar en hechos prioritarios", los cuestionamientos de la oposición hicieron que se sancione una norma "que implica entre 5 y 10 mil millones menos de recursos para la provincia".



"No era la que pretendíamos para poder cumplir con lo que planteamos y que los bonaerenses votaron, pero igual estamos trabajando para resolver las prioridades", subrayó.



Remarcó luego que el Ejecutivo ahora trabaja "para poder resolver el problema del endeudamiento insostenible que dejó el gobierno de María Eugenia Vidal", por lo que se propuso a los tenedores del bono BP21 prorrogar hasta el 1 de mayo el pago de un vencimiento de capital previsto para el 26 de enero.



"Hoy la provincia no está en condiciones de afrontar ese pago porque el gobierno anterior no dejó los recursos para hacerlo, pero buscamos hacer frente a las obligaciones y que el perfil del endeudamiento sea sustentable", destacó y añadió que "el contexto es muy complicado y se busca ordenar las cuestiones para poder tener un mejor panorama del plan de gobierno".



Costa sostuvo que la administración bonaerense no se va a dedicar a cuestionar la herencia recibida, "ni a usar de excusa la situación de deterioro económico, productivo y social en que está la provincia" porque su objetivo es hacerse cargo "de cambiar esa situación".



"Confiamos en nuestros equipos, en las ideas y proyectos que tenemos", puso de relieve el ministro e insitió en su certeza de que "de que acá a cuatro años la provincia va a estar mejor y los bonaerenses van a haber recuperado la perspectiva de futuro y las condiciones de vida que se deterioraron estos años".



Explicó que su objetivo es desarrollar políticas que "permitan complementar lo que hacen la Nación y los municipios en términos productivos y de empleo, buscando consensos respectos sobre cuál es el mejor proyecto".



"De acá a cuatro años queremos que las empresas pequeñas y medianas hayan podido recuperar su producción y su rentabilidad, que haya mayor cantidad de comercios y de empresas porque atrás de eso hay más trabajo, que lo que permite superar los problemas sociales de pobreza que hoy tiene la provincia", añadió.



Asimismo, reiteró que el gobernador fue "muy claro desde el primer momento en que el eje de su gestión va a ser la producción y el empleo, trabajar y fortalecer al entramado de la pequeña y mediana empresa y a los pequeños productores, que son los actores productivos más vulnerables dentro de la cadena de valor".



Costa manifestó que "la situación es muy crítica porque en estos años cerraron miles de empresas y comercios, por lo que se perdieron miles de puestos de trabajo" y expresó que empresarios y comerciantes "dicen que ahora se abrió un panorama de esperanza porque las políticas del gobierno nacional y los ejes productivos de la provincia están en línea con más producción y más actividad".



Reseñó que la Ley de Emergencia Económica y Productiva "permite a las pequeñas empresas regularizar las deudas con ARBA", dijo que se trabaja con el Banco Provincia "en líneas de créditos para apoyar a las empresas con menor capacidad de financiamiento" y contó que se lleva adelante un relevamiento con los municipios sobre la situación de cada región "para aportar herramientas y soluciones junto con Nación".



Costa enfatizó también que la nueva línea crediticia para pymes que lanzará la entidad bancaria "tiene que ver con volver a poner al banco al servicio de las necesidades de la gente".