"Nos agarran en un buen momento", destacó Dátolo de cara al partido con River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante y capitán de Banfield, Jesús Dátolo, aseguró hoy que llegan en un "buen momento" para visitar mañana a River Plate, en el marco de la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



En diálogo con Télam, el ex futbolista de Boca destacó: "Nosotros tenemos nuestra estrategia, más allá que Julio no nos confirmó el equipo, pero no vamos a ir a defendernos. Llevamos un invicto de nueve partidos y creo que nos agarra en un buen momento".



"Tenemos buenas expectativas, vamos a enfrentar al mejor de Argentina, que vienen jugando un gran fútbol y que cuenta con un entrenador como Marcelo Gallardo que les da un plus. Nosotros tenemos confianza en nuestro equipo y nuestro esquema", analizó.



Dátolo, pilar del "Taladro" dirigido por Julio César Falcioni, lleva tres goles en la actual temporada y 11 partidos como titular.



Sin embargo, el deportista nacido en la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini comentó que "todavía" no saben quiénes serán lo que saldrán al estadio Monumental este domingo desde las 19.40.



Además, el ex Olympiakos de Grecia apuntó a aprovechar la mala labor de River como local, con cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, siendo uno de los peores equipos en ese rubro. En contraste, Banfield se posiciona tercero en condición de visitante, por debajo de su rival de turno y Boca.



"Si ellos tienen complicaciones de local hay que aprovecharlas. La concentración es clave para enfrentar a un rival como River. Necesitamos sumar", sostuvo.



"Lo que estuvimos viendo de ellos es que tiene mucha intensidad en el medio, si salimos rápido y le robamos la pelota podemos dañarlos. Hay que ser firmes y salir en velocidad para aprovechar alguna contra", explicó.



Dátolo hizo la autocrítica porque, dijo, se le escaparon "varios puntos al final" de los encuentros y adelantó que eso no "puede pasar más" si quieren pelear arriba.