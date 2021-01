¿Qué pasará con los kioscos en el cambio de paradas de la Red Tulum?

A un mes del estreno de la nueva Red Tulum, la red de ómnibus que conectara todo San Juan con Capital y sus alrededores, los cambios de recorridos e infraestructura de las paradas son una preocupación y curiosidad en la población.

En el caso del sector kiosquero, uno de los que posiblemente se vería afectado por el cambio de recorridos de los colectivos en la ciudad, su presidente, Claudio Rimza, expresó que no hay ninguna preocupación en el sector.

“No tenemos ninguna inquietud y no hemos hablado sobre el tema, pero no creemos que nos afecte”, expreso la cabeza del gremio a DIARIO HUARPE. La nueva Red Tulum no tendrá las típicas “paradas” sino bulevares donde se podrán hacer “interconexiones” y “transbordos”, seguirá usando el sistema SUBE y además contará con un app que todavía no está disponible, pero la estará para celulares.

Las nuevas unidades y destinos se estrenarán el próximo 22 de febrero y sus recorridos abarcarán distintos puntos y ya tipicos puntos del microcentro, el gran San Juan sus departamentos y destinos más alejados como Media Agua y Caucete.

En cuanto al afluente de clientes, Rimza dijo que tampoco hay preocupaciones a pesar del cambio de paradas y recorridos, ya que “el afluente siempre es el mismo y no todos los kioscos están sobre las paradas de colectivos. Hasta el momento hay tranquilidad en el sector”, cerró Rimza.