"Quiero estar disponible ante Racing", dijo Piatti en su regreso a San Lorenzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista de San Lorenzo Ignacio Piatti manifestó hoy en su presentación oficial que quiere estar "disponible ante Racing", al referirse al partido por la 21ra. fecha de la Superliga del fútbol argentino, que se disputará el sábado 22 de febrero a las 17.35 en el Nuevo Gasómetro.



"Llegué ayer al mediodía", dijo Piatti, quien se puso en contacto de inmediato con el cuerpo técnico para poder practicar hoy. "Quiero entrenar el sábado y domingo, y estar disponible para el partido ante Racing", declaró entusiasmado "Nacho", confiado en que el técnico Diego Monarriz lo incluirá en el equipo que enfrente a la "Academia".



El mediocampista nacido en la localidad cordobesa de General Baldissera, de 35 años, vaticinó que va a hablar "dentro de la cancha" y afirmó sentirse al "2.000 por ciento físicamente, como si tuviera 28 años", puntualizó.



Piatti declaró que viene a "sumar al grupo y llevar a San Lorenzo donde se merece".



El ex Chacarita Juniors adelantó que "jugaría por la izquierda, llegando al área", aunque reconoció que sobre su puesto en el equipo lo "hablará" con el entrenador.



Sobre su partida de Montreal Impact de Canadá, equipo que integra la MLS norteamericana, el jugador admitió que fue "difícil salir de allá y le agradezco al dueño del club (Joey Saputo), que me dejara volver" a la Argentina.



Al ex Saint Etienne de Francia, estar de nuevo en el club de Boedo lo hace sentir "como en mi casa", por lo que adelantó que la adaptación al plantel "será mucho mejor".



El presidente del "Ciclón'', Marcelo Tinelli, quien estuvo presente en la práctica que se desarrolló en la cancha auxiliar del complejo Pedro Bidegain, se manifestó "feliz y orgulloso" de tener de nuevo en el club a Piatti.



"Contento por que vuelva a vestir la camiseta con el número 28 en San Lorenzo", destacó el titular del club azulgrana.



Tinelli confirmó que el volante "firmó hace 10 días su nuevo contrato por dos años" con San Lorenzo. El pase del jugador cordobés incluyó la transferencia del 90 por ciento del juvenil volante Emanuel Maciel.



Respecto al armado del plantel, Tinelli destacó que se siente muy "ilusionado" con el equipo, ya que reúne "jugadores de experiencia y un buen grupo de juveniles".



Tinelli también se refirió a la continuidad del delantero Adolfo Gaich y admitió que se abrió nunca nueva negociación con Brujas de Bélgica para una posible transferencia del jugador en junio.



Piatti se despidió del Montreal Impact de Canadá en un video publicado en la cuenta oficial del club canadiense en la red social Twitter, en el que le "agradeció" por los seis años que pasó allí.



"Gracias Nacho", lo despidió en tanto el club en el que recaló en 2014, cuando San Lorenzo se coronó Campeón de la Copa Libertadores.



El plantel azulgrana se entrenó hoy en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro, con el retorno al plantel del atacante Gaich y el defensor Andrés Herrera, flamantes campeones con el seleccionado argentino Sub 23 en el Preolímpico que se jugó en Colombia, y que le permitió clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Por otra parte, San Lorenzo tendrá disponibles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba 11.500 entradas generales para sus hinchas que quieran presenciar el encuentro con la "T", el sábado próximo a las 21.50, por la 20ma. fecha de la Superliga y con el arbitraje de Ariel Penel.