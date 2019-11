"Rescato la aparición de los chicos del club", dijo DT Apuzzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Néstor Apuzzo, entrenador de Huracán, sostuvo esta noche que mostró cierta satisfacción por “la aparición de los chicos del club”, que fueron importantes para que su equipo empatase 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero, por la decimocuarta fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.



“Rescato la aparición de los chicos del club”, expresó el técnico interino del 'Globo', tras el encuentro jugado en el estadio Tomás A. Ducó de Parque de los Patricios.



El delantero Nicolás Cordero, en su cuarto partido en Primera, convirtió el único tanto, que le permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas (ante Lanús y Racing).



“El gol fue un producto 'Made in La Quemita'”, se jactó Apuzzo, en virtud de que la maniobra la arrancó el debutante Agustín Curruhinca, de apenas 19 años.



“La intención es seguir partido a partido. Estoy enfocado en Unión de Santa Fe. La Comisión Directiva decidirá si me quedo o vuelvo a las Inferiores”, relató cuando se lo consultó con relación a su continuidad en el cargo.



Respecto de la posible sanción que Superliga le aplicaría a Huracán, por no terminar de pagar el pase de Juan F. Garro a Godoy Cruz de Mendoza, el técnico Apuzzo sostuvo: “No me incumbe a mí hablar de esa sanción. Nosotros debemos pensar en sumar puntos para no tener problemas”, disparó.



Sin embargo, el entrenador consideró que “el club tiene suficiente material en la cantera para jugar con tranquilidad, sin necesidad de incorporar”, apuntó.



“A mi no me tiembla el pulso de poner a los chicos. Quizás a otro entrenador le puede costar más. Pero en este interinato solucionamos varios problemas con los chicos de inferiores”, remarcó.