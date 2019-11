"River se va a sentir local en el Monumental de Lima", dijo el argentino Manicero

Diego Manicero, ex delantero de Lanús y Racing Club, manifestó que River "se va a sentir local" en el estadio Monumental de Lima cuando el próximo sábado enfrente a Flamengo de Brasil por la final de la Copa Libertadores.



"El Monumental es un estadio enorme. Cuando me tocó renovar con Universitario (2016-2018) dije que era parecido a uno de la Argentina, que es el de River Plate. Para mí, River se va a sentir local en ese estadio. Tiene facciones parecidas al Monumental de Núñez", opinó Manicero en diálogo con Télam.



Manicero, de 34 años, inició su carrera futbolística en Lanús, donde debutó en 2004, cuando tenía 18, y una temporada después le convirtió un gol a Boca que reveló su condición de hincha de River.



"Fue lindo hacerle un gol a Boca. La sensación fue extraordinaria y además fue el primero en primera división. Lo disfruté muchísimo, pero tuve algunos problemas con esa declaración. Dije que tenía un gusto distinto porque soy de River y en Lanús se molestaron porque portaba su escudo", apunta Manicero.



"Y tenían toda la razón del mundo. Me debía a Lanús y cometí el error de decir eso, pero lo dije sin pensar porque me salió de adentro. En ese entonces tenía 18 años y me dijeron: "Che, Diego, fijate con lo que dijiste que tenés el escudo nuestro". Y después no lo hice más, pero ya había pasado", rememora el delantero de Carlos Mannucci de Perú para Télam.



Manicero celebró que la sede de la final de la Copa Libertadores se haya mudado a Lima aunque no pueda asistir al partido porque estará concentrado con su equipo que el domingo recibirá a Deportivo Municipal por la liga peruana.



"Le decía a mi señora: "qué lástima, estar tan cerca y lejos a la vez". Es un partido que va a generar mucho, son River y Flamengo, es para estar presente, pero no puedo", se lamentó Manicero.



El atacante oriundo de Villa del Rosario, Córdoba, afirma que su amor por River nació "de chico" con una familia apegada a los colores rojo y blanco.



"La familia es toda de River. Mi viejo falleció en 2013 y tenía un bar. Ahí se juntaban los hinchas de varios equipos. Tenía un fanatismo total por River. Si perdía, al otro día cerraba el bar. Yo le decía que no cerrara, pero me decía que no aguantaba las terribles cargadas", recordó Manicero quien tiene como ídolo a Pablo Aimar.



Con el deseo de victoria para River, Manicero indicó que el equipo de Marcelo Gallardo está "acostumbrado" a jugar finales. "Eso le jugará a favor. Lo tiene a Gallardo además. No es para desmerecer a Flamengo, que tiene un gran equipo, que te puede lastimar con grandes jugadores, pero River tiene muchas chances de ganar la final", indicó.



Manicero señala que disfruta "mucho" del River de Gallardo y sigue todos sus partidos.



River, defensor del título, y Flamengo jugará el próximo sábado la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Lima, Perú, a partir de las 17, hora argentina.