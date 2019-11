"Román tiene tiempo de comer asados con amigos y yo tengo que pensar en los partidos que nos quedan"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le respondió a Juan Román Riquelme y afirmó: “Román tiene tiempo de comer asados con amigos y yo tengo que pensar en los partidos que nos quedan, creo que somos competitivos hace mucho tiempo y eso lo ven todos”



Riquelme, que lo catalogó como genio pero advirtió que contra Barcelona no compitió, recibió como respuesta: “No coincido ni con lo de genio ni con que no competimos, fuimos a competir y podés perder como nos pasó ante un gran Barcelona, lo que importa es que acá en Sudamérica y en Argentina, que es donde competimos, lo somos hace mucho tiempo y sostenerlo no es algo fácil”.



Y agregó en relación a este tema de los grandes de Europa: “No solemos competir con las grandes potencias de Europa y no hay que ser un genio para saber que hay diferencias pero luego es un partido solo, mano a mano, donde pasan cosas que cambian esas situaciones”.



En otro orden, acerca de los rumores sobre las chances de dirigir al Barcelona y el Bayern Munich, dijo: “No tengo nada que decir sobre esos rumores, nadie me habló y no corresponde. Hay mucha ansiedad con saber lo que voy a hacer en el futuro y yo tengo la cabeza puesta en estos partidos que estamos por jugar”.



Al tiempo que aseveró: “Mi comunicación debe ser firme y sincera, yo no pienso en el año que viene pienso en mañana, en la semi de la Copa Argentina, en la final de la Libertadores y no puedo adelantarme. Me moviliza el deseo y las ganas que tengo, puedo escuchar y analizar, pero yo actúo así en general, en la vida actúo cómo siento”.



En cuanto al tema de la sede, el Muñeco opinó; “Es muy nuevo esto del cambio de sede, del formato en la final única y no sé si estamos preparados culturalmente para asimilar naturalmente este cambio y tomarlo como tal. Hay un proceso que hay que vivir y a nosotros nos toca de cerca porque volvemos a estar en una final”.



También se refirió a los hinchas, destacando que “es el que más sufre y las distancias son largas. Y el hincha de River lo padece porque vive hace rato este tipo de finales, lo tuvimos el año pasado con lo que eso conllevó para todos y ahora es una doble desilusión con otra final y no poder estar”.



El DT agregó que “era razonable que no se juegue en Chile por fuerza mayor, por lo que se vive ahí, y había que revisar. No era fácil tomar la decisión de la Conmebol y lamento lo que sufren los hinchas. Habrá que asimilar estos cambios y nosotros prepararnos para jugar la final tal como sabíamos”.



Gallardo también confirmó el equipo que se medirá el domingo con Rosario Central, asegurando que ingresará Enzo Pérez por Leonardo Ponzio, por lo tanto los 11 serán: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez.



Por otro lado, ante la consulta sobre los elogios que recibe el equipo, comentó: “A nosotros no nos puede desestabilizar nada, ni el elogio ni la crítica. Este tipo de cosas las manejamos hace mucho y no noto que nadie se haya relajado por los elogios. Eso es lo bueno de este equipo, que se sostiene y quiere competir siempre”.



En este tema también consideró: “Ganar trae relajo y ahí está el punto clave: poder ser exigentes con nosotros mismos para sostenernos, nadie quiere abandonar el deseo de ir por la victoria, de bajarte de este tren de competir para ganar y prepararte para ganar trae secuelas y desgaste”.



Finalmente, habló de su etapa de jugador y ahora de entrenador: “Disfruto más esta etapa como técnico porque no sufro físicamente. Jugar es lo más lindo que hay pero yo sufrí más de lo que debía y gracias a eso tengo una fortaleza interna mayor, desde ese lugar no sufro”.