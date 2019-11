"Se ve clara la huella del micro que no siguió la curva", asegura un hombre que ayudó tras el vuelco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un hombre que circulaba por la ruta 2 instantes después del vuelco del micro que trasladaba a un contingente de alumnos de la escuela primara 41 de Benavídez y se acercó a ayudar a los niños atrapados aseguró en declaraciones periodísticas que "se ve clara la huella del micro que no siguió la curva".



"No tengo ni idea por qué pudo haber pasado, se ve clara la huella del micro que no siguió la curva. Yo creo que cuando quiso volver a la ruta volcó", dijo el hombre, identificado como Matías, en declaraciones a C5N.



Describió que "iba por la ruta, ví lo que sucedía, estacioné y bajé a ayudar; cuando llegué muchos chicos estaban afuera del micro pero había otros atrapados, estaban desesperados pidiendo a gritos que los saquen de ahí".



"Nosotros -continúa- tratábamos de calmarlos. Les decíamos que se queden tranquilos que ya iban a llegar las ambulancias y los iban a sacar y que ya iban a ver a sus papás".



El hombre detalló que "los bomberos y las ambulancias tardaron unos quince minutos en llegar y enseguida se pusieron a trabajar sobre los que estaban atrapados".



Al describir la zona explicó que "justo empieza una curva, pero no cerrada, se puede tomar con normalidad respetando la velocidad máxima y la ruta a esa altura está bien".



Por el accidente, murieron dos niñas de 11 años y otros dos menores se encuentran con "riesgo de vida", dijeron las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires.