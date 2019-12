"Tayte", un documental para recordar siempre el terremoto del ’44

Tayte, es el nombre del documental que hicieron dos porteñas sobre el terremoto de 1944 que destruyó San Juan. En la lengua Huarpe, denominada Allentiac, esta palabra significa memoria. Y fue a eso a lo que apelaron Trinidad Udoy y Agustina Akman, las productoras del film, a que los argentinos conozcan lo ocurrido en la provincia cuyana y que no olviden los hechos que marcaron a la sociedad.

La tipografía de estas letras simula lo que es el mimbre, material con el que los pueblos originarios trabajaron durante años. Además, la tapa se compone con dos manos entrelazadas, esto fue inspirado en el relato de una de las sobrevivientes que contó su historia en el documental. Se trata de Rosalba Maratta de Job, más conocida como “Porota” y por ser la primera aviadora de Cuyo. “Fue muy fuerte su relato porque contó cómo sacaba a las personas de los escombros, de ahí surgió el logo en el que una mano ayuda a la otra”, explicó Trinidad. Uno de los objetivos que se propusieron a la hora de armar el logo fue el reflejar la resiliencia de los sanjuaninos ya que “de eso se trata la vida”, sintetizó la joven productora.

El film tiene la duración de poco más de una hora y está divido en títulos según los ejes que son tres, el terremoto, la actualidad de la provincia y lo que podría llegar a ocurrir si vuelve a haber un suceso así. En este último ítem, habla quien hasta poco fue el director de Protección Civil, Alfredo Nardi, quien aparece en pantalla explicando los protocolos de seguridad que están pensados para este tipo de tragedias. “Nos comentaron que si vuelve a pasar, la provincia está preparada de otra forma porque hay otro tipo de construcciones”, comentó Trinidad.

En el 2017, Trinidad y Agustina coincidieron en un curso que estaban haciendo y comenzaron a conversar ya que ambas estudiaban cine en el mismo lugar y hasta tenían amigos en común, además, se veían al ingresar a sus trabajos en el Ministerio de Economía. Tras varias charlas. Agustina le comentó a su conocida sobre el proyecto que se le había ocurrido al ver una foto de terremoto de 1944 en una revista de San Juan. A Trinidad esto le dio curiosidad así que comenzó a investigar sobre el tema pero asegura que mucha información no encontró por lo que decidió sumarse a la idea de realizar un documental.

“Me acuerdo cuando me puse a investigar me di cuenta de la tragedia que había ocurrido y yo cuando fui a San Juan, porque tengo una amiga allá, no me percaté de lo que había pasado porque tiene tantos edificios modernos e increíbles que nunca me imaginé que había sido atravesado por varios terremotos”, contó Trinidad.