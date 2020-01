"Todavía no logro dimensionar lo que hicimos", aseguró Mayer, de Las Panteras

Victoria Mayer, figura de Las Panteras del vóleibol que consiguieron la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, contó que todavía no logra "dimensionar" lo que hicieron al ganarle a Colombia en Bogotá y que competir en los Juegos es "el sueño de cualquier deportista".



Mayer es la armadora del seleccionado de vóley desde 2019 y, aunque tiene 18 años, manejó al equipo en el Preolímpico como si tuviera la experiencia de una mayor.



"Todavía no logro dimensionar lo que hicimos, clasificar a unos Juegos Olímpicos, un objetivo que era muy difícil... Las Panteras vamos a Tokio! Es un orgullo enorme y estamos muy contentas, por todo el trabajo que fuimos haciendo pensando en este momento", expresó la santafesina en diálogo con Télam.



Vicky Mayer fue tendencia en Twitter durante el partidazo que Las Panteras dieron vuelta frente a las colombianas en un Coliseo El Salitre estallado de gente.



"Las redes sociales explotaron. La cantidad de mensajes que nos llegaron, con toda la gente prendida en los partidos, alentando, sufriendo, fue tremendo. El cariño que nos llegó de la gente desde la Argentina fue increíble", comentó Mayer, que viene de familia de voleibolistas (su papá José y su mamá Andrea se conocieron jugando al vóley en Santa Fe).



"Éramos conscientes de que era un Preolímpico muy duro, sabíamos que había que jugar a gran nivel para lograr el objetivo. Fue un torneo con muchas emociones porque lo que estaba en juego era algo muy grande, el pasaje a Tokio, el sueño de cualquier deportista", agregó Vicky, que actualmente juega en Flamengo de Brasil y estudia Nutrición a distancia en la Fundación Barceló.



Sobre la final del Preolímpico sudamericano contra Colombia, que Argentina arrancó 0-1 y finalmente ganó por 3-1, Mayer sostuvo que "no termino de caer en lo que fue ese partido, enfrentar a un equipo que había hecho un gran 2019, que era uno de los candidatos a ganar el cupo olímpico y con el estadio repleto a favor de ellas. Fue increíble. Destaco que fue muy importante el equipo, cada uno entendió su rol y dio el máximo para salir adelante".



"Creo que la clave fue el segundo set. Al principio pareció que no enganchábamos nunca el ritmo de juego de las colombianas. De a poco fuimos entendiendo cómo había que jugarles y nos hicimos fuertes. Nunca dejamos de intentar y lo más importante es que jugamos juntas. Cada una aportó lo suyo pero en ningún momento nos separamos. Siempre se vio el grupo y el equipo", analizó la zurda de 1,80 metro.



Mayer se refirió al DT Hernán Ferraro, el técnico que le dio la titularidad en la Selección Mayor en 2019. "Es un entrenador que te exige mucho, siempre quiere más. Nos dio un punto de vista distinto al que teníamos y particularmente a mí en este torneo me ayudó a tener muy claro cómo tenía que jugar los partidos y qué jugar en cada momento. Me dio mucha seguridad en ese sentido", destacó sobre el técnico.



De la mano de Ferraro, Las Panteras ganaron la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, primer podio de la historia para el seleccionado de vóleibol femenino de la Argentina. Mayer fue elegida la mejor armadora del torneo.



La santafesina, que surgió en Regatas Santa Fe y pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, está haciendo desde octubre su primera experiencia en una liga del exterior, en Flamengo de la Superliga brasileña.



"Es una experiencia nueva y hay mucho a lo que adaptarse, pero estoy disfrutando mucho cada cosa que vivo. En un futuro quiero seguir creciendo, mejorando y jugar en las mejores ligas del mundo como puede ser la de Italia", manifestó Mayer.



Hasta ahora, la consigna era "Soñamos Tokio". Las Panteras hicieron realidad el sueño y son olímpicas otra vez. Mayer tuvo mucho que ver en cumplirlo.



"¿Con qué qué deportista me gustaría cruzarme en la Villa Olímpica de los Juegos de Tokio? Con todos!!! ¿No te dije? Todavía no caigo".