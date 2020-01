"Tomamos este torneo como una oportunidad para seguir creciendo", dijo Simeone

El entrenador de Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, consideró a la Supercopa de España como una "oportunidad" para que su equipo siga creciendo, en la previa de semifinales de mañana ante Barcelona en Arabia Saudita.



"Siempre es una oportunidad competir por cosas importantes y nosotros valoramos todo cualquier torneo y este lo tomamos como una oportunidad para seguir creciendo e ilusionar a nuestra gente", dijo Simeone en conferencia de prensa.



Simeone afirmó que el choque ante Barcelona será "diferente" con respecto a los partidos por liga española porque "hay una eliminación directa" y por lo tanto no habrá revancha.



"Los dos equipos con sus herramientas buscarán ese objetivo. La Liga te permite un empate o situaciones que esta competición no te da. Por tanto una sola idea en el partido", apuntó el "Cholo".



Para Simeone, Atlético de Madrid está "en un buen momento" y no duda sobre las posibilidades de sus dirigidos ante Barcelona.



"Jugar contra los mejores del mundo te hace mejor porque tienes que estar atento y concentrado desde el primer momento", indicó el ex DT de Racing Club, Estudiantes, River Plate y San Lorenzo.



La Supercopa de España, que se disputará en Arabia Saudita, estrena formato con cuatro participantes: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia.