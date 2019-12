"Votar la ley de Solidaridad Social es respetar el veredicto de las urnas", dijo gobernador neuquino

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirmó hoy que “aprobar la ley de Solidaridad Social es respetar el veredicto de las urnas para que el presidente Alberto Fernández pueda contar con una ley para gobernar y sacar adelante el país”.



“Esta es la primera ley que presenta el presidente de la República, Alberto Fernández, en el Congreso, y considero oportuno decir que respetar y aprobar este proyecto de ley forma parte de respetar el veredicto de las urnas hacia quien ha sido ungido presidente”, señaló en declaraciones a la prensa.



Gutiérrez dijo que “lo que se está pidiendo en una situación reconocida por todos y todas, es una ley para gobernar, y no son tiempos de especulaciones, de mirar al costado, sino de hacernos cargo todos de esta situación y sacar adelante el país”.



El gobernador neuquino cuestionó a los sectores de la oposición que decidieron no dar quorum en la Cámara de Diputados al expresar que “no son tiempos de dejar la silla vacía porque todos reconocen la situación de emergencia por la que atraviesa el país, y no es con falta de diálogo que vamos a encontrar soluciones”.



“No puede ser que andemos especulando si hay o no hay quorum”, señaló, y agregó que “acá hay una situación de emergencia reconocida por todos que atraviesa el país y no podemos estar especulando en dar el debate”.



Destacó la posición de la diputada nacional de su partido Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), que brindó quorum y votó a favor del proyecto.



Gutiérrez hizo declaraciones durante la inauguración de las obras de ampliación del aeropuerto de la ciudad de Neuquén.