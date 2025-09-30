El sábado 4 de octubre, a partir de las 19 horas, el departamento de Rawson será escenario de la elección de su Reina Departamental del Adulto Mayor, un evento que reunirá a 13 centros de jubilados locales en el Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de América.

La ceremonia contará con la presencia de un jurado especializado y de las actuales soberanas, Mónica Bontempo y Norma Fuentes, reina y virreina salientes. Además, el público podrá participar activamente en la votación a través de la página oficial de Facebook del Municipio de Rawson, donde los vecinos podrán elegir a su candidata favorita hasta las 20 horas del viernes 3 de octubre.

Publicidad

Las postulantes que competirán por la corona son:

1. María del Carmen Gil (Centro de Jubilados Luz de Vida)

(Foto Prensa de Rawson)

2. Elba Rosa (Centro de Jubilados Paz y Bien)

(Foto Prensa de Rawson)

3. Liliana Noemí Valbé (Centro de Jubilados Hay Amor y Espíritu)

(Foto Prensa de Rawson)

4. María del Carmen Aguirre (Asociación de Jubilados y Pensionados Resistiré)

(Foto Prensa de Rawson)

5. Nelly Esther Naranjo (Centro de Jubilados Tercera Primavera)

(Foto Prensa de Rawson)

6. Mariela Edith Breviere (Centro de Jubilados Años Divinos)

(Foto Prensa de Rawson)

7. Susana Viviana Oliva (Centro de Jubilados Juventud Eterna Fuerza Vida)

(Foto Prensa de Rawson)

8. Graciela Fanny Salinas (Centro de Jubilados Renacer)

(Foto Prensa de Rawson)

9. Esther Beatriz Rosa (Centro de Jubilados Jardín de Vida – Médano de Oro)

(Foto Prensa de Rawson)

10. Angelina Fortunata Godoy (Centro de Jubilados Augusto Krause)

(Foto Prensa de Rawson)

11. Alba Gladys Aballay (Centro de Jubilados Fuerza y Esperanza)

(Foto Prensa de Rawson)

12. Sara Zulma Arias (Equipo de Tejo Las Alegrías del Parque)

(Foto Prensa de Rawson)

13. Alicia Pérez (Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales Corazón Feliz).

(Foto Prensa de Rawson)

La flamante reina tendrá la responsabilidad de representar a Rawson en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se celebrará el próximo 15 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni, donde se reunirán las representantes de todos los departamentos de San Juan.