Departamentales > Quienes son
13 candidatas compiten para ser la Reina del Adulto Mayor en Rawson
POR REDACCIÓN
El sábado 4 de octubre, a partir de las 19 horas, el departamento de Rawson será escenario de la elección de su Reina Departamental del Adulto Mayor, un evento que reunirá a 13 centros de jubilados locales en el Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de América.
La ceremonia contará con la presencia de un jurado especializado y de las actuales soberanas, Mónica Bontempo y Norma Fuentes, reina y virreina salientes. Además, el público podrá participar activamente en la votación a través de la página oficial de Facebook del Municipio de Rawson, donde los vecinos podrán elegir a su candidata favorita hasta las 20 horas del viernes 3 de octubre.
Las postulantes que competirán por la corona son:
1. María del Carmen Gil (Centro de Jubilados Luz de Vida)
2. Elba Rosa (Centro de Jubilados Paz y Bien)
3. Liliana Noemí Valbé (Centro de Jubilados Hay Amor y Espíritu)
4. María del Carmen Aguirre (Asociación de Jubilados y Pensionados Resistiré)
5. Nelly Esther Naranjo (Centro de Jubilados Tercera Primavera)
6. Mariela Edith Breviere (Centro de Jubilados Años Divinos)
7. Susana Viviana Oliva (Centro de Jubilados Juventud Eterna Fuerza Vida)
8. Graciela Fanny Salinas (Centro de Jubilados Renacer)
9. Esther Beatriz Rosa (Centro de Jubilados Jardín de Vida – Médano de Oro)
10. Angelina Fortunata Godoy (Centro de Jubilados Augusto Krause)
11. Alba Gladys Aballay (Centro de Jubilados Fuerza y Esperanza)
12. Sara Zulma Arias (Equipo de Tejo Las Alegrías del Parque)
13. Alicia Pérez (Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales Corazón Feliz).
La flamante reina tendrá la responsabilidad de representar a Rawson en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se celebrará el próximo 15 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni, donde se reunirán las representantes de todos los departamentos de San Juan.
Ponen en duda la investigación del caso en el que un perro murió y su dueño amenazó de muerte a menores
Luego de que un menor disparara con un rifle de aire comprimido para espantar a los perros que estaban atacando al suyo y uno de estos muriera, su dueño sacó una pistola y amenazó con matar a los menores y al can en venganza. El hecho inició una investigación en Santa Lucía. El padre de unas de las víctimas pone en duda el accionar de la Policía y de la Justicia.