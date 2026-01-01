Aumento en el transporte: desde hoy el boleto de colectivo cuesta $1070 en San Juan

A partir de este jueves 1 de enero de 2026, el transporte público urbano de la provincia de San Juan aplicará un incremento en el valor del boleto, que pasará a costar $1070. La confirmación fue realizada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien anticipó que la implementación podría presentar demoras técnicas de hasta tres días en algunas unidades, debido a procesos de actualización del sistema de cobro dependiente de la Nación.

Detalles de la implementación tarifaria

La ministra Palma explicó que, si bien la resolución que establece la nueva tarifa entra en vigencia desde el primer día del año, el proceso de carga en los sistemas de las unidades puede no ser inmediato en todos los casos. "Creemos que va a estar vigente desde ese día; en algunas unidades tal vez, por una cuestión de carga del sistema que depende de Nación, puede haber una demora de dos o tres días, pero en principio el 1 de enero ya estaría la nueva tarifa de $1070", señaló la funcionaria.

Esto implica que los usuarios podrían encontrar diferencias en el monto cobrado según el colectivo en el que se trasladen durante los primeros días de enero, mientras se completa la actualización tecnológica en toda la flota.

Funcionamiento del servicio durante las fiestas

En relación al operativo de las últimas horas de 2025 y el comienzo del nuevo año, la cartera de Gobierno informó que el transporte público ajustó sus frecuencias. El martes 31 de diciembre, los colectivos circularon con una frecuencia correspondiente a un día sábado. Para este jueves 1 de enero, el servicio se presta bajo el cronograma de un día feriado.

Cabe destacar que, incluso durante estas jornadas con horarios especiales, las unidades que hayan completado la actualización de sus sistemas ya pueden estar cobrando el boleto con el nuevo valor de $1070.